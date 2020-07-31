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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız isme Belçika'dan talip var

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirim yapması istenen yıldız isim talebe yanıt vermezken, Belçika'dan talibi çıktığı öğrenildi. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları...

31.07.2020 08:54 - Son Güncelleme: 31.07.2020 08:54
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız isme Belçika'dan talip var

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılarak isimler de netleşmeye başladı.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız isme Belçika'dan talip var

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı takım, corona virüsü salgını nedeniyle mali açıdan olumsuz etkilenmiş ve bazı oyuncularından maaş indirimi talep etmişti.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız isme Belçika'dan talip var

Teknik direktör Fatih Terim'in sahada en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız futbolcu ise henüz bu talebe yanıt vermedi. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesi...

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız isme Belçika'dan talip var

Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Donk'u transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız isme Belçika'dan talip var

Deneyimli futbolcunun menajeri ve Belçika temsilcisi arasında görüşmelerin başladığı ifade edildi.

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