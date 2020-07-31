Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yıldız isme Belçika'dan talip var
Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirim yapması istenen yıldız isim talebe yanıt vermezken, Belçika'dan talibi çıktığı öğrenildi. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları...
31.07.2020 08:54
- Son Güncelleme: 31.07.2020 08:54
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılarak isimler de netleşmeye başladı.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı takım, corona virüsü salgını nedeniyle mali açıdan olumsuz etkilenmiş ve bazı oyuncularından maaş indirimi talep etmişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in sahada en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız futbolcu ise henüz bu talebe yanıt vermedi. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesi...
Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Donk'u transfer etmek için harekete geçti.
Deneyimli futbolcunun menajeri ve Belçika temsilcisi arasında görüşmelerin başladığı ifade edildi.