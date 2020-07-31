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Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! İşte 52 futbolculuk liste | Fenerbahçe transfer haberleri

Son 2 sezondur kötü günler geçiren Fenerbahçe, Süper Lig'i 7.sırada kapatmıştı. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük yapması beklenen yeni sezon için sarı-lacivetliler kolları sıvadı. Pek çok isimle temas halinde olduğu bilinen Kanarya2nın 52 futbolculuk transfer havuzu ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin 52 kişilik transfer listesi...

31.07.2020 09:58 - Son Güncelleme: 31.07.2020 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





