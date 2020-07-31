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Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! İşte 52 futbolculuk liste | Fenerbahçe transfer haberleri

Son 2 sezondur kötü günler geçiren Fenerbahçe, Süper Lig'i 7.sırada kapatmıştı. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük yapması beklenen yeni sezon için sarı-lacivetliler kolları sıvadı. Pek çok isimle temas halinde olduğu bilinen Kanarya2nın 52 futbolculuk transfer havuzu ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin 52 kişilik transfer listesi...

31.07.2020 09:58 - Son Güncelleme: 31.07.2020 09:58
Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! İşte 52 futbolculuk liste | Fenerbahçe transfer haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer için listeyi hazırladı. Sarı lacivertli takımın listesi bir hayli kabarık...

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Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! İşte 52 futbolculuk liste | Fenerbahçe transfer haberleri

Sarı-lacivertliler kötü geçen sezonun ardından yapacağı transferlerle 21 takımla oynanacak olan Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk yarışında yer almak istiyor.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! İşte 52 futbolculuk liste | Fenerbahçe transfer haberleri

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın transfer havuzu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! İşte 52 futbolculuk liste | Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde transfer havuzunda yer alan kadro kalitesini arttıracak oyuncu listesine A Spor ulaştı. İşte o isimler...

Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! İşte 52 futbolculuk liste | Fenerbahçe transfer haberleri

WALDEMAR ALTON - STOPER (HANNOVER)

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