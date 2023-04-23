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Samsunspor Süper Lig'i kutladı! Muhteşem görüntüler

Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yendi. Samsunspor bu galibiyet ile şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Ayrıca maç önü seramonisinde Keçiörengücülü futbolcular sahaya çıkan Samsunsporlu futbolcuları alkışladı. İşte maçta yaşananlar ve kutlamalardan görüntüler...

23.04.2023 16:02 - Son Güncelleme: 23.04.2023 16:02
Samsunspor Süper Lig’i kutladı! Muhteşem görüntüler

Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yendi.

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Samsunspor Süper Lig’i kutladı! Muhteşem görüntüler

Samsunspor bu galibiyet ile şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Samsunspor Süper Lig’i kutladı! Muhteşem görüntüler

Ayrıca maç önü seramonisinde Keçiörengücülü futbolcular sahaya çıkan Samsunsporlu futbolcuları alkışladı.

Samsunspor Süper Lig’i kutladı! Muhteşem görüntüler

İşte maçta yaşananlar ve kutlamalardan görüntüler...

Samsunspor Süper Lig’i kutladı! Muhteşem görüntüler
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