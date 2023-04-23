Samsunspor Süper Lig'i kutladı! Muhteşem görüntüler
Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yendi. Samsunspor bu galibiyet ile şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Ayrıca maç önü seramonisinde Keçiörengücülü futbolcular sahaya çıkan Samsunsporlu futbolcuları alkışladı. İşte maçta yaşananlar ve kutlamalardan görüntüler...
23.04.2023 16:02 - Son Güncelleme: 23.04.2023 16:02
Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yendi.
Ayrıca maç önü seramonisinde Keçiörengücülü futbolcular sahaya çıkan Samsunsporlu futbolcuları alkışladı.