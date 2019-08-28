Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: 5 transfer birden...

Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Galatasaray'da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Kadrosunu Babel, Seri ve Nzonzi gibi isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip uzun süredir Falcao'nun peşinde. Konyaspor maçı sonrası Fatih Terim'in orta saha ve defans için takviye arayışında olduklarını açıklaması sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı. İşte Galatasaray'ın son dakika transfer gündemi...

28.08.2019 11:11 - Son Güncelleme: 28.08.2019 11:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





