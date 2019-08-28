Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: 5 transfer birden...
Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Galatasaray'da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Kadrosunu Babel, Seri ve Nzonzi gibi isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip uzun süredir Falcao'nun peşinde. Konyaspor maçı sonrası Fatih Terim'in orta saha ve defans için takviye arayışında olduklarını açıklaması sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı. İşte Galatasaray'ın son dakika transfer gündemi...
28.08.2019 11:11
- Son Güncelleme: 28.08.2019 11:12
Özellikle forvet ve defansta önemli sıkıntıları bulunan sarı kırmızılı kulübün yöneticileri, teknik heyetin bir an önce çözüm beklediği konular için büyük çaba harcıyor...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan takımında savunmaya mutlaka bir stoper takviyesi yapılmasını talep ediyor.
Marcao-Luyindama ikilisine alternatif olabilecek bir futbolcu transfer etmelerinin şart olduğunu savunan tecrübeli çalıştırıcı, 2017'de Gençlerbirliği'nden alınan Ahmet Çalık'ın bu bölgede yetersiz kaldığını ve defanstaki rekabeti artıramadığı düşüncesinde.
UEFA Finansal Fair-Play kuralı gereğince sattığı kadar almak zorunda olan Galatasaray Kulübü'nde transfer bakiyesi halen eksi 3 milyon Euro.
Eğer bu sorun çözülmezse, Luyindama Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek.