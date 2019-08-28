Galatasaray Falcao'nun alternatifini buldu! İşte Terim'in yeni gözdesi

Transfer sezonunun başından bu yana Radamel Falcao'nun peşinde koşan Galatasaray, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Kolombiyalı golcünün alternatiflerini gündeme almaya başladı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco'ya gidecek olan Abdurrahim Albayrak Falcao için son kez bir transfer görüşmesi daha yapacak. Bu görüşmenin de olumsuz sonuçlanması durumunda sarı-kırmızılılar alternatif isim için hemen harekete geçecek. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

28.08.2019 10:56 - Son Güncelleme: 28.08.2019 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





