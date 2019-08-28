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Galatasaray Falcao'nun alternatifini buldu! İşte Terim'in yeni gözdesi

Transfer sezonunun başından bu yana Radamel Falcao'nun peşinde koşan Galatasaray, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Kolombiyalı golcünün alternatiflerini gündeme almaya başladı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco'ya gidecek olan Abdurrahim Albayrak Falcao için son kez bir transfer görüşmesi daha yapacak. Bu görüşmenin de olumsuz sonuçlanması durumunda sarı-kırmızılılar alternatif isim için hemen harekete geçecek. İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

28.08.2019 10:56 - Son Güncelleme: 28.08.2019 10:56
Galatasaray Falcao'nun alternatifini buldu! İşte Terim'in yeni gözdesi

Galatasaray'da tek gündem Radamel Falcao...

Galatasaray Falcao'nun alternatifini buldu! İşte Terim'in yeni gözdesi

Sarı-Kırmızılılar tam 52 gündür Falcao ile yatıp kalkıyor.

Galatasaray Falcao'nun alternatifini buldu! İşte Terim'in yeni gözdesi

Monaco, Galatasaray'a transfer olmak istediğini açık bir şekilde ifade eden Radamel Falcao'yu takımda tutmak için elinden geleni yapıyor.

Galatasaray Falcao'nun alternatifini buldu! İşte Terim'in yeni gözdesi

Son olarak teknik direktör Leonardo Jardim, Kolombiyalı golcüyü ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Galatasaray Falcao'nun alternatifini buldu! İşte Terim'in yeni gözdesi

Sky İtalia'dan Alfredo Pedulla'nın haberine göre Jardim, Falcao ile bir toplantı yaptı ve golcü futbolcu ile uzun bir süre boyunca konuştu.

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