Fenerbahçe'ye transferde son dakika şoku! Gustavo'da rakip çıktı

Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yaparak zirveye oturan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Son olarak Adil Rami'yi kadroya katan sarı-lacivertli ekibe, Fransa'dan kötü bir haber geldi. Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan Luiz Gustavo transferinde bir başka kulübün de devreye girdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe son dakika transfer gelişmesi...

28.08.2019 15:30 - Son Güncelleme: 28.08.2019 15:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





