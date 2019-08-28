Fenerbahçe'ye transferde son dakika şoku! Gustavo'da rakip çıktı
Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yaparak zirveye oturan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Son olarak Adil Rami'yi kadroya katan sarı-lacivertli ekibe, Fransa'dan kötü bir haber geldi. Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan Luiz Gustavo transferinde bir başka kulübün de devreye girdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe son dakika transfer gelişmesi...
28.08.2019 15:30
- Son Güncelleme: 28.08.2019 15:30
Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor.
Sarı-Lacivertlilerde tek gündem Gustavo transferi...
Transferin bitmesine bir haftadan az bir süre kala sarı-lacivertlilerin birkaç gün içinde Gustavo transferini bitirmesi bekleniyordu.
Marsilya ile bağlarını koparan ve tecrübeli futbolcu Adil Rami'ye 1 + 1 yıllık imza attıran Fenerbahçe, bu sefer bir başka Marsilya forması giyen Luiz Gustavo için pazarlıklara devam ediyordu.
SON TEKLİF 5,5 MİLYON EURO 1 MİLYON EURO BONUS
Takımın önemli bir parçası olan ve Villas Boas'ın kesinlikle göndermeyi düşünmediği Luiz Gustavo'yu renklerine bağlamak isteyen sarı lacivertli kulübün Fransızlara 5,5 milyon Euro 1 milyon Euro bonus teklif ettiği öğrenildi.