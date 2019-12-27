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Galatasaray'da son dakika transfer atağı! Fatih Terim'in eski prensi...

Galatasaray, ara transfer mesaisine hız verdi! Ocak ayında bir çok sürpriz ismi kadrosuna katması beklenilen Galatasaray'ın bir çok bölge için özel analiz yaptığı ve transfer sezonu başlamadan yıldız isimlerle ön protokol imzaladığı biliniyor. Onyekuru'dan gelen haberle yıkılan Galatasaray, alternatifi bulmakta gecikmedi. Fatih Terim'in eski prensi İstanbul'a geldi ve transfer bombası patladı.

27.12.2019 10:32 - Son Güncelleme: 27.12.2019 10:32
Galatasaray'da son dakika transfer atağı! Fatih Terim'in eski prensi...

Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışını iyice zora sokan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'da son dakika transfer atağı! Fatih Terim'in eski prensi...

İkinci yarıya gol sorununu çözerek başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, transfere yoğunlaştı.

Galatasaray'da son dakika transfer atağı! Fatih Terim'in eski prensi...

Martin Linnes ve Mbaye Diagne'yi yeniden takıma dahil etmeyi planlayan, sarı kırmızılı ekip devrenin ikinci yarısına sil baştan bir kadro ile çıkmayı hedefliyor. Cimbom'da hedef ise skorer kanat oyuncusu.

Galatasaray'da son dakika transfer atağı! Fatih Terim'in eski prensi...

Teknik direktör Fatih Terim; Belhanda, Emre Mor, Ahmet Çalık, Seri, Nzonzi, Nagatomo ve Mariano gibi yıldızların da üzerini daha önce çizmişti.

Galatasaray'da son dakika transfer atağı! Fatih Terim'in eski prensi...

Gidenlerin ardından gelmesi planlananların yanı sıra bir de 'Gençlik Operasyonu' planı mevcut.

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10 sn kaldı Galatasaray'da transfer bombası! Fatih Terim'in prensi İstanbul'da
Galatasaray'da transfer bombası! Fatih Terim'in prensi İstanbul'da