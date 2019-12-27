Galatasaray'da son dakika transfer atağı! Fatih Terim'in eski prensi...
Galatasaray, ara transfer mesaisine hız verdi! Ocak ayında bir çok sürpriz ismi kadrosuna katması beklenilen Galatasaray'ın bir çok bölge için özel analiz yaptığı ve transfer sezonu başlamadan yıldız isimlerle ön protokol imzaladığı biliniyor. Onyekuru'dan gelen haberle yıkılan Galatasaray, alternatifi bulmakta gecikmedi. Fatih Terim'in eski prensi İstanbul'a geldi ve transfer bombası patladı.
27.12.2019 10:32
- Son Güncelleme: 27.12.2019 10:32
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