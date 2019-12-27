Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Aslan anlaşmıştı ama...

Süper Lig'de ilk yarının son maçları oynanacak ve kısa bir araya gidilecek. Hal böyle olunca takımlar transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Ligin ilk yarısında 'fırtına'lar estiren Trabzonspor ve beklediğini bulamayan Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların ısrarla istediği ve prensip anlaşmasına vardığı yıldız isim için Trabzonspor devreye girdi. Transferde bordo-mavililerin bir adım öne geçtiği konuşuluyor. İşte yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

27.12.2019 10:38 - Son Güncelleme: 27.12.2019 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





