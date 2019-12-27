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Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Aslan anlaşmıştı ama...

Süper Lig'de ilk yarının son maçları oynanacak ve kısa bir araya gidilecek. Hal böyle olunca takımlar transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Ligin ilk yarısında 'fırtına'lar estiren Trabzonspor ve beklediğini bulamayan Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların ısrarla istediği ve prensip anlaşmasına vardığı yıldız isim için Trabzonspor devreye girdi. Transferde bordo-mavililerin bir adım öne geçtiği konuşuluyor. İşte yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

27.12.2019 10:38 - Son Güncelleme: 27.12.2019 10:43
Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Aslan anlaşmıştı ama...

Lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde takibini sürdüren Trabzonspor, bir yandan transfer görüşmelerini de hızlandırıyor.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Aslan anlaşmıştı ama...

Ocak ayında vakit kaybetmeden gerekli takviyeleri yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de özellikle olmazsa olmaz 3 bölge var...

Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Aslan anlaşmıştı ama...

Fırtına, stopere, sağ kanada ve orta sahaya mutlaka oyuncu almayı planlıyor.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Aslan anlaşmıştı ama...

3 BÖLGEYE TAKVİYE PLANI

Orta saha konusunda Mert Hakan Yandaş, Badou Ndiaye, Amarty gibi isimler gündemde.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Aslan anlaşmıştı ama...

Sağ kanat için de Emre Kılınç, Grosicki ve Jesse'nin adı geçiyordu...

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