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Galatasaray'da transfer bombası! Fatih Terim'in prensi İstanbul'da

Galatasaray, ara transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ocak ayında bir çok yıldızı kadrosuna katması beklenilen Cimbom'un birçok bölge için özel analiz yaptığı ve ara transfer sezonu başlamadan yıldız isimlerle ön protokol imzaladığı biliniyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Cimbom eski yıldızı Henry Onyekuru'dan gelen haberle adeta yıkılmıştı. Galatasaray'da bu transfere alternatif ise hemen bulundu. Fatih Terim'in eski prensi İstanbul'a geldi ve transfer bombası patladı. İşte ara Galatasaray'daki flaş transfer gelişmesinden detaylar...

27.12.2019 00:30 - Son Güncelleme: 27.12.2019 00:31
Galatasaray'da transfer bombası! Fatih Terim'in prensi İstanbul'da

Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışını iyice zora sokan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'da transfer bombası! Fatih Terim'in prensi İstanbul'da

İkinci yarıya gol sorununu çözerek başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, transfere yoğunlaştı.

Galatasaray'da transfer bombası! Fatih Terim'in prensi İstanbul'da

Martin Linnes ve Mbaye Diagne'yi yeniden takıma dahil etmeyi planlayan, sarı kırmızılı ekip devrenin ikinci yarısına sil baştan bir kadro ile çıkmayı hedefliyor. Cimbom'da hedef ise skorer kanat oyuncusu.

Galatasaray'da transfer bombası! Fatih Terim'in prensi İstanbul'da

Teknik direktör Fatih Terim; Belhanda, Emre Mor, Ahmet Çalık, Seri, Nzonzi, Nagatomo ve Mariano gibi yıldızların da üzerini daha önce çizmişti.

Galatasaray'da transfer bombası! Fatih Terim'in prensi İstanbul'da

Gidenlerin ardından gelmesi planlananların yanı sıra bir de 'Gençlik Operasyonu' planı mevcut.

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