Galatasaray'da transfer bombası! Fatih Terim'in prensi İstanbul'da
Galatasaray, ara transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ocak ayında bir çok yıldızı kadrosuna katması beklenilen Cimbom'un birçok bölge için özel analiz yaptığı ve ara transfer sezonu başlamadan yıldız isimlerle ön protokol imzaladığı biliniyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Cimbom eski yıldızı Henry Onyekuru'dan gelen haberle adeta yıkılmıştı. Galatasaray'da bu transfere alternatif ise hemen bulundu. Fatih Terim'in eski prensi İstanbul'a geldi ve transfer bombası patladı. İşte ara Galatasaray'daki flaş transfer gelişmesinden detaylar...
27.12.2019 00:30
- Son Güncelleme: 27.12.2019 00:31
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