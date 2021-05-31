Galatasaray'da şoke eden Ryan Babel gerçeği! Maaşı ortaya çıktı
Süper Lig'i averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi kaos sürerken flaş bir gerçek de ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl kadroya katılan Ryan Babel'in bu sezon kazandığı ücret resmen şok etkisi yarattı. Hollandalı futbolcunun bonus maddelerinin KAP'a bildirilmediği ve gerçek kazancının açıklanan rakamdan çok daha yüksek olduğu öğrenildi.
31.05.2021 09:56
- Son Güncelleme: 31.05.2021 09:56
Süper Lig'İ ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Sarı-kırmızılı camiada bir yandan seçim heyecanı arttı. Bununla birlikte Aslan'da belirsizlik hakim durumda.
Kadroda küçülmeye giderek ekonomik olarak rahatlamak isteyen kulübün Babel'e verdiği rakamın gerçeğe göre kat be kat üstün olduğu ortaya çıktı.
BABEL GERÇEĞİ
Galatasaray'da Ryan Babel'in görünürde aldığı ücretin 2.5 milyon Euro olduğu, ancak bonuslarla birlikte bu sezon cebine yüksek bir meblağ girdiği ortaya çıktı.
200 BİN EURO EKSTRA ÖDEME
Milliyet'in haberine göre; Babel'e net ücretinin yanı sıra, sezon ücreti adı altında 100 bin euro başlarken, 100 bin euro da biterken ekstra ödeme yapıldı.