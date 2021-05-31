Galatasaray'da şoke eden Ryan Babel gerçeği! Maaşı ortaya çıktı

Süper Lig'i averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi kaos sürerken flaş bir gerçek de ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl kadroya katılan Ryan Babel'in bu sezon kazandığı ücret resmen şok etkisi yarattı. Hollandalı futbolcunun bonus maddelerinin KAP'a bildirilmediği ve gerçek kazancının açıklanan rakamdan çok daha yüksek olduğu öğrenildi.

31.05.2021 09:56 - Son Güncelleme: 31.05.2021 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





