Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Eski yıldızı Galatasaray'ı istedi
Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri | Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, kadro planlamasına devam ediyor. Falcao ile maliyeti nedeniyle yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'den Avrupa'ya transfer olan yıldız ismin Galatasaray'da forma giymek istediğini söylediği öğrenildi.
31.05.2021 12:14
- Son Güncelleme: 31.05.2021 12:14
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
TERİM VE 12 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTTİ
31 Mayıs'ta Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte 12 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Yönetim, Falcao ve Feghouli ile de yolları ayırmanın planlarını yapıyor.
19 Haziran'daki seçime hazırlanan Galatasaray'da mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile çalışmayacağını açıklaması ise "Takımı kim çalıştıracak?" sorusunu akıllara getiriyor.