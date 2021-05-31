Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Eski yıldızı Galatasaray'ı istedi

Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri | Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, kadro planlamasına devam ediyor. Falcao ile maliyeti nedeniyle yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'den Avrupa'ya transfer olan yıldız ismin Galatasaray'da forma giymek istediğini söylediği öğrenildi.

31.05.2021 12:14 - Son Güncelleme: 31.05.2021 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





