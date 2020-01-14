Ersun Yanal'dan kupada sürpriz kadro! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i...
Süper Lig'de ikinci devre heyecanı bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlıyor. Fenerbahçe ligde Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Süper Lig heyecanı öncesi ise sarı-lacivertli ekip bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor karşılaşmasına çıkacak. Son 16 turu maçı öncesi tecrübeli teknik adamın karşılaşmaya sürpriz bir 11'le başlayacağı öğrenildi. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçının 11'i...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.
STOPERDE JAILSON!
Ersun Yanal, karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken stoper konusunda kararını Jailson'dan yana kullanacak. Tecrübeli teknik adamın Serdar Aziz'i oynatmasına kesin gözüyle bakılırken, milli futbolcunun partneri olarak Zanka, Rami ve Falette'i tercih etmeyeceği öğrenildi.
SOL KANAT TOLGA'NIN!
Ersun Yanal'ın bir sürpriz karar da sol kanat bölgesinde vermesi bekleniyor. Ligin son haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında cezasının bitmesine rağmen forma vermediği Garry Rodrigues'i bu karşılaşmada yine yedek oturtmayı planlıyor. Yanal'ın tercihi yine Tolga Ciğerci olacak.