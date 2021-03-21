Galatasaray'da şok gelişme! Çaykur Rizespor maçı sonrası soyunma odasında soğuk rüzgarlar
Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında alınan mağlubiyet şok etkisi yarattı. Karşılaşma sonrası Fatih Terim yaptığı açıklamada "Oyuncularıma yakıştıramadım" ifadelerini kullanırken, maçın ardından soyunma odasında da soğuk rüzgarlar estiği ortaya çıktı.
21.03.2021 16:40
- Son Güncelleme: 21.03.2021 16:40
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olurken, oldukça kritik bir haftada puan kaybı yaşamıştı.
Yaşanan bu puan kaybı sarı-kırmızılı camiada şok etkisi yaratırken, Terim'in karşılaşma sonrası sinirli tavırları dikkat çekmişti.
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Fatih Terim, bireysel hatalara vurgu yaparken, "Bir takımın başına gelecek ya da gelmeyecek her şeyi yaşadık"
"Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını da yüzlerine söylerim ama bugünü onlara yakıştıramadım." ifadeleriyle sitemini dile getirmişti.
Beklenmedik şekilde alınan bu 4-3'lük mağlubiyet sonrasında Galatasaray, reaksiyon vermekte zorlandığı görüldü.