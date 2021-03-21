Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Altay Bayındır damgası! "Volkan Demirel modunu açmış..."

Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmaya Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır kurtarışlarıyla takdir toplarken, sarı-lacivertli taraftarlarda başarılı eldiven için birçok paylaşımda bulundu. Bir sosyal medya kullancısı genç file bekçisi için "Altay Bayındır, Volkan Demirel modunu açtı. İşte Fenerbahçe taraftarının dikkat çeken o paylaşımları...

21.03.2021 19:57 - Son Güncelleme: 21.03.2021 20:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





