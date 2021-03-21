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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Altay Bayındır damgası! "Volkan Demirel modunu açmış..."

Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmaya Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır kurtarışlarıyla takdir toplarken, sarı-lacivertli taraftarlarda başarılı eldiven için birçok paylaşımda bulundu. Bir sosyal medya kullancısı genç file bekçisi için "Altay Bayındır, Volkan Demirel modunu açtı. İşte Fenerbahçe taraftarının dikkat çeken o paylaşımları...

21.03.2021 19:57 - Son Güncelleme: 21.03.2021 20:03
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Altay Bayındır damgası! Volkan Demirel modunu açmış...

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, lider Beşiktaş'a konuk oldu.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Altay Bayındır damgası! Volkan Demirel modunu açmış...

Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele karşılıklı ataklarla başlarken, iki takım kalecisi de performanslarıyla ön plana çıktı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Altay Bayındır damgası! Volkan Demirel modunu açmış...

Özellikle konuk ekip Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır üst üste yaptığı net kurtarışlarla kalesini gole kapatırken, başarılı eldivenin bu performansı taraftarlarca da tam not aldı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Altay Bayındır damgası! Volkan Demirel modunu açmış...

İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri...

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Altay Bayındır damgası! Volkan Demirel modunu açmış...