Galatasaray'da sezon ortası şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu...

Sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Galatasaray'da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçında alınan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ama bu galibiyet Fatih Terim'i yine de mutlu etmedi. Galatasaray'ın ara transfer döneminin oldukça hareketli geçeceği şimdiden belli oluyor. Yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan o isimden ayrılık haberi var. İşte gideceği yeni adresinin dahi belli olduğu Galatasaraylı o isim...

19.10.2019 12:53 - Son Güncelleme: 19.10.2019 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





