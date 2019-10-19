Galatasaray'da sezon ortası şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu...
Sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Galatasaray'da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçında alınan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ama bu galibiyet Fatih Terim'i yine de mutlu etmedi. Galatasaray'ın ara transfer döneminin oldukça hareketli geçeceği şimdiden belli oluyor. Yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan o isimden ayrılık haberi var. İşte gideceği yeni adresinin dahi belli olduğu Galatasaraylı o isim...
19.10.2019 12:53
- Son Güncelleme: 19.10.2019 12:58
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve yeni yılda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.
Yeni sezon kadrosunda önemli değişikliklikler yapan ve başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı kırmızılılar, gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan toplayabildi.
Devler Ligi'ndeki temsilcimiz, Avrupa sahnesinde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak haftayı Real Madrid'in önünde 3. sırada tamamladı.
Sarı-kırmızılılar kötü gidişatı durdurmak için çare ararken, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi takviye çalışmaları da hızlandı.