Spor eleştirmenleri Galatasaray-Sivasspor maçını değerlendirdi
Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray, Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Son haftalarda galibiyet hasreti çeken Galatasaray'ın golleri Andone ve Babel'den geldi. Usta spor yorumcuları, bu zorlu karşılaşmasyı değerlendirdi.
Fatih Terim, formaya aç oyuncuları ilk 11'e koyunca, sezon başından bu yana göremediğimiz çok koşan ve önde baskı kuran Galatasaray'a nihayet tanık olduk. Ömer Bayram, Babel, Andone sahanın her yerine adım attı. Buluştuğu topları olumlu kullanmaya özen gösteren Emre Mor'un kendisinin şut atacağı pozisyonda Babel'e, "Al golü at" diye pas vermesi akıl doluydu.
Ancak Babel'in şut atmadan önce Emre Mor'a "Al sen de at" dememesi ise egoistlikti. Sivas Mert Hakan'la Galatasaray'ı tehdit etti ama Muslera yine kurtarıcı oldu. Galatasaray'ın tempolu oyunu, rakibe baskı yapması taraftarı da çok mutlu etti. Olağanüstü bir gol atan, yaptırdığı penaltıyı gole çeviren Andone çalışkanlığıyla büyük alkış aldı.