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Spor eleştirmenleri Galatasaray-Sivasspor maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray, Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Son haftalarda galibiyet hasreti çeken Galatasaray'ın golleri Andone ve Babel'den geldi. Usta spor yorumcuları, bu zorlu karşılaşmasyı değerlendirdi.

19.10.2019 09:41 - Son Güncelleme: 19.10.2019 09:47
Spor eleştirmenleri Galatasaray-Sivasspor maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - NİHAYET

Sivasspor kazanma adına hücumu düşünerek oynayınca keyifli, mücadele gücü yüksek, tempolu ve bol ataklı bir oyun izledik.

Spor eleştirmenleri Galatasaray-Sivasspor maçını değerlendirdi

Fatih Terim, formaya aç oyuncuları ilk 11'e koyunca, sezon başından bu yana göremediğimiz çok koşan ve önde baskı kuran Galatasaray'a nihayet tanık olduk. Ömer Bayram, Babel, Andone sahanın her yerine adım attı. Buluştuğu topları olumlu kullanmaya özen gösteren Emre Mor'un kendisinin şut atacağı pozisyonda Babel'e, "Al golü at" diye pas vermesi akıl doluydu.

Spor eleştirmenleri Galatasaray-Sivasspor maçını değerlendirdi

Ancak Babel'in şut atmadan önce Emre Mor'a "Al sen de at" dememesi ise egoistlikti. Sivas Mert Hakan'la Galatasaray'ı tehdit etti ama Muslera yine kurtarıcı oldu. Galatasaray'ın tempolu oyunu, rakibe baskı yapması taraftarı da çok mutlu etti. Olağanüstü bir gol atan, yaptırdığı penaltıyı gole çeviren Andone çalışkanlığıyla büyük alkış aldı.

Spor eleştirmenleri Galatasaray-Sivasspor maçını değerlendirdi

Rumen golcünün sahanın her yerine koşması, topla rakibin üzerine gitmesi Sivas savunmasının dengesini bozdu. Hücuma sürekli destek veren Şener buna rağmen yenilen iki golde de büyük pozisyon hataları yaptı.

Spor eleştirmenleri Galatasaray-Sivasspor maçını değerlendirdi

Savunmaya sık yardıma gelen Nzonzi orta alanda buluştuğu topları akıllı pasa dönüştürdü ve hata yapmadı. Ömer Bayram orta alanda enerji santrali gibi oynadı. Rakiple boğuştu, tekmeye kafa soktu, hücuma destek verdi. Terim savunmada pozisyon hatası yapan Ömer'i sol bekte artık oynatmamalı.

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