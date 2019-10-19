Dünyanın en yakışıklı futbolcuları açıklandı! Türkiye'den sürpriz isim listede...

Oynadıkları takımlar, kazandıkları paralar, bindikleri araçlar, eşleri, sevgilileri... Modern zaman gladyatörleri olarak nitelendirebileceğimiz futbol yıldızlarının, attıkları her adım olay oluyor desek yeridir... İspanyol AS Gazetesi, dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusunu belirledi. Kimi sosyal medya kullanıcısı listeden memnun, kimisi ise değil. Öte yandan listede Türkiye'de forma giyen sürpriz bir isim de yer aldı. İşte dünyanın en yakışıklı futbolcuları.

19.10.2019 15:40 - Son Güncelleme: 19.10.2019 15:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





