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Dünyanın en yakışıklı futbolcuları açıklandı! Türkiye'den sürpriz isim listede...

Oynadıkları takımlar, kazandıkları paralar, bindikleri araçlar, eşleri, sevgilileri... Modern zaman gladyatörleri olarak nitelendirebileceğimiz futbol yıldızlarının, attıkları her adım olay oluyor desek yeridir... İspanyol AS Gazetesi, dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusunu belirledi. Kimi sosyal medya kullanıcısı listeden memnun, kimisi ise değil. Öte yandan listede Türkiye'de forma giyen sürpriz bir isim de yer aldı. İşte dünyanın en yakışıklı futbolcuları.

19.10.2019 15:40 - Son Güncelleme: 19.10.2019 15:56
Dünyanın en yakışıklı futbolcuları açıklandı! Türkiye'den sürpriz isim listede...

İspanyol Gazetesi AS, dünyanın en yakışıklı 20 futbolcusunu seçti. Listede Türkiye'den bir sürpriz isim de yer aldı. İşte o liste;

Dünyanın en yakışıklı futbolcuları açıklandı! Türkiye'den sürpriz isim listede...

Kevin Trapp

Dünyanın en yakışıklı futbolcuları açıklandı! Türkiye'den sürpriz isim listede...

Rurik Gislason

Dünyanın en yakışıklı futbolcuları açıklandı! Türkiye'den sürpriz isim listede...

James Rodriguez

Dünyanın en yakışıklı futbolcuları açıklandı! Türkiye'den sürpriz isim listede...

Olivier Giroud

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