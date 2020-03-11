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Arda Turan'dan flaş transfer açıklaması! Yeni adresini resmen duyurdu! Fatih Terim ve Galatasaray...

Son dakika haberi... Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden milli oyuncu Arda Turan, devre arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşmesinden gelecek hedeflerine, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'dan ailesine kadar birçok konuda çok özel açıklamalarda bulundu. Devre arası transfer döneminde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşmesine de değinen Turan, "İnanın bana hocayla benim aramda konuştuklarım sadece bir baba-oğul, ağabey-kardeş gibi konuşmaydı. Transferle ilgili ya da gel-git ile ilgili konuşmadık. Böyle şeyleri söyleyemeyiz zaten hocaya, utanırız yani bir saygısızlık olmasın, başka bir şey olmasın diye konuşmayız. Güzel bir ortamda baba-oğul gibi bana destek veren, hani birbirimizi toparlayıcı bir konuşmaydı, onun dışında başka bir şey yoktu." dedi. Ayrıca Arda Turan sezon sonundaki transfer planlarıyla ilgili de açıklamalar yaptı.

11.03.2020 11:01 - Son Güncelleme: 11.03.2020 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





