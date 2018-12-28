Galatasaray'da Serdar Aziz devri kapanıyor

Galatasaray'da hastalığını bahane ederek Sivasspor maçına çıkmadığı iddia edilen Serdar Aziz gözden çıkarıldı. Ayrılık görüşmelerini yapmak üzere yıldız oyuncunun avukatı kulübe çağrıldı.

28 Aralık 2018 Cuma, 15:03:44 Güncelleme: 15:04:33
Galatasaray'da Serdar Aziz devri kapanıyor

Galatasaray'da Serdar Aziz'in biletinin kesilmesi gündeme bomba gibi düşerken oyuncunun menajeri Haluk Canatar ile avukatı kulübe çağrıldı, daha önce telefonda söylenen "Serdar kendisine kulüp bulsun" sözü resmiyete döküldü.

Galatasaray'da Serdar Aziz devri kapanıyor

Sarı-kırmızılı idareciler Serdar'ın satışından para beklediklerini ya da futbolcuyu takasta kullanmayı planladıklarını bildirdiler.

Galatasaray'da Serdar Aziz devri kapanıyor

Milliyet'in haberine göre; Hatta 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Suudi Arabistan'dan kendilerine birkaç teklif geldiğini ve bunu değerlendirebileceklerinin altını çizdi.

Galatasaray'da Serdar Aziz devri kapanıyor

Ancak tecrübeli futbolcu şu aşamada Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini iletti.

Galatasaray'da Serdar Aziz devri kapanıyor

Serdar Aziz için dün yapılan zirvede Avrupa ihtimalinin de zayıf olduğu kanaatine varıldı.

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