Galatasaraylı Serdar Aziz nereli? İşte futbolcuların memleketleri

Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Aziz bilmecesinin yanıtı taraftarlar tarafından en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Hal böyle olunca Serdar Aziz konusunda her detay en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Onlardan biri de Serdar Aziz nereli sorusu oldu. İşte başta Serdar Aziz olmak üzere yeşil sahaların ünlü futbolcularının memleketleri.

28 Aralık 2018 Cuma, 16:23:13 Güncelleme: 16:38:27
Galatasaraylı Serdar Aziz nereli? İşte futbolcuların memleketleri

Türk futbolcuların memleketlerini biliyor musunuz?

CENGİZ ÜNDER (BALIKESİR)

Galatasaraylı Serdar Aziz nereli? İşte futbolcuların memleketleri

EMRE AKBABA - BİTLİS

Galatasaraylı Serdar Aziz nereli? İşte futbolcuların memleketleri

YUSUF YAZICI - TRABZON

Galatasaraylı Serdar Aziz nereli? İşte futbolcuların memleketleri

ARDA TURAN (İSTANBUL)

Galatasaraylı Serdar Aziz nereli? İşte futbolcuların memleketleri

SALİH DURSUN (SAKARYA)

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