Galatasaraylı Serdar Aziz nereli? İşte futbolcuların memleketleri
Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Aziz bilmecesinin yanıtı taraftarlar tarafından en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Hal böyle olunca Serdar Aziz konusunda her detay en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Onlardan biri de Serdar Aziz nereli sorusu oldu. İşte başta Serdar Aziz olmak üzere yeşil sahaların ünlü futbolcularının memleketleri.
28 Aralık 2018 Cuma, 16:23:13 Güncelleme: 16:38:27
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