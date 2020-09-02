Haberler Galeri Spor Galatasaray'da şampiyonluk reçetesi! İşte Fatih Terim'in 2021 model Galatasaray'ı

Galatasaray'da şampiyonluk reçetesi! İşte Fatih Terim'in 2021 model Galatasaray'ı

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyonluk yarışının uzağında bitiren Galatasaray, önümüzdeki yıl sürecek uzun lig maratonunda sıkıntı yaşamamak adına bol ve alternatifli bir kadro oluşturmak için çalışmalara devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim tüm planlarını "şampiyonluk" hedefi üzerine kurdu. İşte Terim'in kafasında belirlediği 2021 model Galatasaray...

02.09.2020 13:03 - Son Güncelleme: 02.09.2020 13:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





