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Galatasaray'da şampiyonluk reçetesi! İşte Fatih Terim'in 2021 model Galatasaray'ı

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyonluk yarışının uzağında bitiren Galatasaray, önümüzdeki yıl sürecek uzun lig maratonunda sıkıntı yaşamamak adına bol ve alternatifli bir kadro oluşturmak için çalışmalara devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim tüm planlarını "şampiyonluk" hedefi üzerine kurdu. İşte Terim'in kafasında belirlediği 2021 model Galatasaray...

02.09.2020 13:03 - Son Güncelleme: 02.09.2020 13:03
Galatasaray'da şampiyonluk reçetesi! İşte Fatih Terim'in 2021 model Galatasaray'ı

Bafetimbi Gomis sonrasında gol sorunu yaşayan G.Saray, yeni sezona hücum hattında alternatifli kadroyla hazırlanıyor.

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Galatasaray'da şampiyonluk reçetesi! İşte Fatih Terim'in 2021 model Galatasaray'ı

Forvette Falcao, Diagne, Adem Büyük ve Oğulcan Çağlayan'a sahip sarı kırmızılı takımın kanatlarında ise Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu var.

Galatasaray'da şampiyonluk reçetesi! İşte Fatih Terim'in 2021 model Galatasaray'ı

Babel'i düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim, gol sorununu çözecek 4 oyuncu belirledi: Falcao, Diagne, Emre Kılınç ve Arda Turan.

Galatasaray'da şampiyonluk reçetesi! İşte Fatih Terim'in 2021 model Galatasaray'ı

Bu 4'lünün 3'ü ceza ya da sakatlık olmadığı müddetçe ilk 11'e yazılacak.

Galatasaray'da şampiyonluk reçetesi! İşte Fatih Terim'in 2021 model Galatasaray'ı

A PLANI
Terım, ideal ilk 11'inde ileri üçlüsünü Arda Turan-Emre Kılınç-Falcao olarak belirledi.

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