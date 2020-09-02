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Erol Bulut istedi, Nijeryalı isim gemileri yaktı! "Fenerbahçe'yi istiyorum"
Erol Bulut istedi, Nijeryalı isim gemileri yaktı! "Fenerbahçe'yi istiyorum"
Transfer döneminin şu ana kadar şampiyonu olan Fenerbahçe'de operasyon durmak bilmiyor. Hücum bölgesine bir takviye daha isteyen Erol Bulut'a müjdeli haber Fransa'dan geldi. Sarı-lacivertli ekibin peşinde olduğu Nijeryalı isim kulübü ile görüşerek "İzin verin Fenerbahçe'ye gideyim" dedi. İşte detaylar...
02.09.2020 13:17
- Son Güncelleme: 02.09.2020 13:18
Yaptığı hamlelerle ligden önce transferin şampiyonu olan Fenerbahçe dur durak bilmiyor.
Yaz transfer döneminde 11 transfer birden yapan Fenerbahçe bir bombayı daha patlatmak üzere.
2019/2020 sezonu biter bitmez futbolu bıraktığını açıklayan ve sportif direktör görevine başlayan Emre Belözoğlu'nun bu transferlerin hepsinde imzası var.
Geçtiğimiz sezon gol yollarında Vedat Muriqi haricinde skor bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler hücum bölgesine ayrı bir önem veriyor.
Süper Lig'in 21 takımlı olmasının açıklanmasından sonra yoğun bir maç temposuna girecek olan Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.