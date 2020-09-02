Haberler Galeri Spor Erol Bulut istedi, Nijeryalı isim gemileri yaktı! "Fenerbahçe'yi istiyorum"

Erol Bulut istedi, Nijeryalı isim gemileri yaktı! "Fenerbahçe'yi istiyorum"

Transfer döneminin şu ana kadar şampiyonu olan Fenerbahçe'de operasyon durmak bilmiyor. Hücum bölgesine bir takviye daha isteyen Erol Bulut'a müjdeli haber Fransa'dan geldi. Sarı-lacivertli ekibin peşinde olduğu Nijeryalı isim kulübü ile görüşerek "İzin verin Fenerbahçe'ye gideyim" dedi. İşte detaylar...

02.09.2020 13:17 - Son Güncelleme: 02.09.2020 13:18
Erol Bulut istedi, Nijeryalı isim gemileri yaktı! Fenerbahçe'yi istiyorum

Yaptığı hamlelerle ligden önce transferin şampiyonu olan Fenerbahçe dur durak bilmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Erol Bulut istedi, Nijeryalı isim gemileri yaktı! Fenerbahçe'yi istiyorum

Yaz transfer döneminde 11 transfer birden yapan Fenerbahçe bir bombayı daha patlatmak üzere.

Erol Bulut istedi, Nijeryalı isim gemileri yaktı! Fenerbahçe'yi istiyorum

2019/2020 sezonu biter bitmez futbolu bıraktığını açıklayan ve sportif direktör görevine başlayan Emre Belözoğlu'nun bu transferlerin hepsinde imzası var.

Erol Bulut istedi, Nijeryalı isim gemileri yaktı! Fenerbahçe'yi istiyorum

Geçtiğimiz sezon gol yollarında Vedat Muriqi haricinde skor bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler hücum bölgesine ayrı bir önem veriyor.

Erol Bulut istedi, Nijeryalı isim gemileri yaktı! Fenerbahçe'yi istiyorum

Süper Lig'in 21 takımlı olmasının açıklanmasından sonra yoğun bir maç temposuna girecek olan Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'da şampiyonluk reçetesi! İşte Fatih Terim'in 2021 model Galatasaray'ı
Galatasaray'da şampiyonluk reçetesi! İşte Fatih Terim'in 2021 model Galatasaray'ı