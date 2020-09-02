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Erol Bulut istedi, Nijeryalı isim gemileri yaktı! "Fenerbahçe'yi istiyorum"

Transfer döneminin şu ana kadar şampiyonu olan Fenerbahçe'de operasyon durmak bilmiyor. Hücum bölgesine bir takviye daha isteyen Erol Bulut'a müjdeli haber Fransa'dan geldi. Sarı-lacivertli ekibin peşinde olduğu Nijeryalı isim kulübü ile görüşerek "İzin verin Fenerbahçe'ye gideyim" dedi. İşte detaylar...

02.09.2020 13:17 - Son Güncelleme: 02.09.2020 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





