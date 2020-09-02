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Bomba transferin tarihini verdi! Galatasaray'da harekat düğmesine basıldı
Bomba transferin tarihini verdi! Galatasaray'da harekat düğmesine basıldı
Özellikle orta saha başta olmak üzere kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir süredir devam eden transfer suskunluğuna son veriyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Ozan Zeybek, köşesinde kaleme aldığı yazıda sarı-kırmızılı ekibin bomba transferi için tarih verdi.
02.09.2020 11:16
- Son Güncelleme: 02.09.2020 11:17
Ozan Zeybek: Sakın ola panik yapıp da birbirinize daha fazla düşmeyin. Değerli camialarımıza sesleniyorum. Federasyon bazen kulüplerin tansiyonunu ölçer. Bu duruma alışmalıyız.
İş ne kadar uzarsa uzasın, aslında son adımın atılacağı yer bellidir. Dile getirilmese de, herkes kırmızı çizgiyi bilir ve onu ihlal edemez. Her şey olacağına varır.
"FENERBAHÇE ÜZERİNDEKİ ÖLÜ TOPRAĞI ATMIŞ"
Fenerbahçe sezona çok ciddi girecek gibi görünüyor. Her yıl konuşulan klasikleşmiş; 'Transferlerimiz sezon öncesi hazırlık kampına yetişemedi' tarzındaki bahaneleri bu kez duyacağımızı sanmıyorum.
Şu ana kadar oluşan yeni kadroya bir kaç ismin daha ekleneceğini düşünüyorum. Zaten bugün-yarın Vedat'ın transferi de açıklanır ve yeni rotanın koordinatları da ortaya çıkar.
Henüz maçlar başlamadı ama tabiri caizse; Fener üzerindeki ölü toprağını atmış izlenimi uyandırıyor.