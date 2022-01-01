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Beşiktaş'ta nefesler tutuldu! Cenk Tosun, Everton ile masaya oturdu

Beşiktaş'ta Cenk Tosun heyecanı... Ara transferde önceliğini eski futbolcusu Cenk Tosun'a veren Beşiktaş yönetimi, golcü futbolcunun kulübü Everton ile arasındaki pürüzleri çözmesi halinde 31 yaşındaki forveti kadrosuna katacak. Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak istediği golcü oyuncu, İngiliz kulübü ile fesih işlemleri için pazarlık yapıyor.

01.01.2022 18:10 - Son Güncelleme: 01.01.2022 18:13
Beşiktaş’ta nefesler tutuldu! Cenk Tosun, Everton ile masaya oturdu

Beşiktaş eski futbolcusu Cenk Tosun için artık geri sayıma başladı.

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Beşiktaş’ta nefesler tutuldu! Cenk Tosun, Everton ile masaya oturdu

Ara transferde önceliğini eski futbolcusu Cenk Tosun'a veren Beşiktaş yönetimi, golcü futbolcunun kulübü Everton ile arasındaki pürüzleri çözmesi halinde 31 yaşındaki forveti kadrosuna katacak.

Beşiktaş’ta nefesler tutuldu! Cenk Tosun, Everton ile masaya oturdu

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ'A DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

24 milyon Euro ile Beşiktaş'a tarihinin en büyük bonservis gelirini kazandıran futbolcu olan Cenk Tosun, yeniden Siyah-Beyazlı kulübe dönmenin hazırlığını yapıyor.

Beşiktaş’ta nefesler tutuldu! Cenk Tosun, Everton ile masaya oturdu

CENK TOSUN EVERTON İLE PAZARLIK YAPIYOR

Kulübü Everton ile yarım sezonluk sözleşmesi bulunan ve Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak istediği golcü oyuncu, İngiliz kulübü ile fesih işlemleri için pazarlık yapıyor.

Beşiktaş’ta nefesler tutuldu! Cenk Tosun, Everton ile masaya oturdu

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından sağlığına kavuşan ancak bu sezon Everton'da sadece 6 dakika süre alabilen Cenk için İngiliz kulübünün bonservis bedeli talep etmeyeceği ancak oyuncunun maaşı ile ilgili taraflar arasında pürüzlerin bulunduğu öğrenildi.

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