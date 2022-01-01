Beşiktaş’ta nefesler tutuldu! Cenk Tosun, Everton ile masaya oturdu

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından sağlığına kavuşan ancak bu sezon Everton'da sadece 6 dakika süre alabilen Cenk için İngiliz kulübünün bonservis bedeli talep etmeyeceği ancak oyuncunun maaşı ile ilgili taraflar arasında pürüzlerin bulunduğu öğrenildi.