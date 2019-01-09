Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde! Transfer bombası patlıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktörü Ersun Yanal arasındaki transfer zirvesinden "acil eylem planı" çıktı. Tecrübeli teknik adam takımın gol sorununa dikkat çekerken süratli bir şekilde transferlerin bitirilmesini istedi.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 09:58:09
Güncelleme: 10:00:14
Ersun Yanal, Süper Lig'in ilk devresini 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor.
Transfer çalışmaları için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşen Ersun Yanal, toplantıdan memnun ayrıldı. Başkan Koç'tan golcü isteyen Ersun Yanal, listesini yönetime iletti.
Ali Koç ise Ersun Yanal ile yaptığı toplantının ardından kurmaylarıyla iletişime geçti. Koç, teknik adam Yanal'ın isteklerinin yerine getirilmesini istedi.
"Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz" diyerek rest çeken Ali Koç, transfer döneminde kesenin ağzını açacağını açıkla belli etti. Ali Koç Fenerbahçe'ye dünya çapına bir golcü alacak.
Ersun Yanal'ın Başkan Ali Koç'a verdiği liste basına düştü. Basın Ersun Yanal'ın istediği golcüleri tek tek ifşa etti.