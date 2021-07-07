Fenerbahçe'de sağ beke Macar aday

MTK Budapeşte alt yapısında yetişen genç yıldız 2018 yılında Fehervar'a transfer oldu. Geçen sezon müthiş bir yükselişe imza atan Bolla 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 5 asist yaptı. Şu anda piyasa değeri 600 bin Euro olan başarılı futbolcunun scout ekibi tarafından Fenerbahçe yönetimine önerildiği belirlendi.