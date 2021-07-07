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Fenerbahçe'de sağ beke Macar aday

Geçtiğimiz sezon sık sakatlanması ve yaşı nedeniyle düşen temposunu gerekçe göstererek Gökhan Gönül'le yollarını ayırma hazırlığı yapan Fenerbahçe, alternatifi Macaristan'da buldu. Bendeguz Bolla'yı listeye alan sarı-lacivertli ekip genç isme teklif yapmaya hazırlanıyor.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
07.07.2021 13:11 - Son Güncelleme: 07.07.2021 13:11
Fenerbahçe'de sağ beke Macar aday

Gökhan Gönül'le yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de sağ bek transferi için arayışlar sürüyor. Atletico Madrid formasını giyen Sime Vrsaljko ile ilgilenen Sarı-Lacivertliler'in gündemine çok sürpriz bir isim girdiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de sağ beke Macar aday

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Attila Szalai'nin müthiş performansı sonrası Macar futboluna olan ilgisini artıran Fenerbahçe'nin Bendeguz Bolla'yı listesine aldığı belirlendi. Macar Ligi takımlarından Fehervar formasını giyen 21 yaşındaki sağ bek, Macaristan'ın Euro 2020 kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'de sağ beke Macar aday

Teknik direktör Marco Rossi'nin daha çok tecrübeli isimleri oynatmasından dolayı turnuvada dakika alamayan Bolla'nın gelecekte Macaristan'ın değişilmez ismi olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sağ beke Macar aday

MTK Budapeşte alt yapısında yetişen genç yıldız 2018 yılında Fehervar'a transfer oldu. Geçen sezon müthiş bir yükselişe imza atan Bolla 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 5 asist yaptı. Şu anda piyasa değeri 600 bin Euro olan başarılı futbolcunun scout ekibi tarafından Fenerbahçe yönetimine önerildiği belirlendi.

Fenerbahçe'de sağ beke Macar aday

Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Transferde hedefimiz Szalai ve Pelkas modeli" ifadesini kullanmıştı. Bendeguz Bolla konusunda son kararı teknik direktör Vitor Pereira verecek.