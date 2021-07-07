Fenerbahçe'de sağ beke Macar aday
Geçtiğimiz sezon sık sakatlanması ve yaşı nedeniyle düşen temposunu gerekçe göstererek Gökhan Gönül'le yollarını ayırma hazırlığı yapan Fenerbahçe, alternatifi Macaristan'da buldu. Bendeguz Bolla'yı listeye alan sarı-lacivertli ekip genç isme teklif yapmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Attila Szalai'nin müthiş performansı sonrası Macar futboluna olan ilgisini artıran Fenerbahçe'nin Bendeguz Bolla'yı listesine aldığı belirlendi. Macar Ligi takımlarından Fehervar formasını giyen 21 yaşındaki sağ bek, Macaristan'ın Euro 2020 kadrosunda yer aldı.
MTK Budapeşte alt yapısında yetişen genç yıldız 2018 yılında Fehervar'a transfer oldu. Geçen sezon müthiş bir yükselişe imza atan Bolla 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 5 asist yaptı. Şu anda piyasa değeri 600 bin Euro olan başarılı futbolcunun scout ekibi tarafından Fenerbahçe yönetimine önerildiği belirlendi.