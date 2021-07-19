Galatasaray ve Trabzonspor Bursaspor’un iki yıldızı için harekete geçti! Burak Kapacak için 2 İsmail Çokçalış için 1.5 milyon Euro istediler
Son dakika transfer haberleri… Yeni sezona iddialı başlamak isteyen Galatasaray ve Trabzonspor, Bursaspor'un iki yıldız ismine göz dikti. Galatasaray, daha önce de gündeme gelen İsmail Çokçalış için Bursaspor'un kapısını bir kez daha çalarken Trabzonspor ise Burak Kapacak için yeni bir adım daha attı. İşte detaylar…
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un iki yıldızı için yeni bir girişimde daha bulundu.
Galatasaray, daha önce de gündeme gelen İsmail Çokçalış için Bursaspor'un kapısını bir kez daha çaldı.
Yeşil-Beyazlı kulüp, genç sağ bek için Sarı-Kırmızılılar'dan 1.5 milyon Euro talep etti. Çapraz bağları kopan ve eylül ayında sahalara dönmesi planlanan İsmail Çokçalış'ın Sarı-Kırmızılı formayı giymek adına istekli olması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.
Bilindiği gibi Cimbom, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Yılmaz gibi yerli yıldızlara imza attırmış Berkan Kutlu'yu da imza aşamasına getirmişti.
İsmail Çokçalış'ın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor…
Çokçalış, geçen sezon 26 resmi maçta forma giyip 1 gol atıp 3 asist yaptı. İsmail, geçen sezonun sonunda 6 maçta çapraz bağ yırtığı nedeniyle oynayamadı.
Trabzonspor ise Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Burak Kapacak için yeni bir adım daha attı.
Genç yıldız için Bursaspor'un kapısını çalan Karadeniz Fırtınası, 2 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle karşılaştı.
21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Bursaspor ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Bilindiği gibi Trabzonspor, Yeşil-Beyazlı ekipten orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ı da istemiş ancak bonservis engeline takılmıştı.
TFF 1. Lig'de başarılı maçlar çıkartan ve devlerin radarına giren Burak Kapacak'ın transferinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu…