Galatasaray ve Trabzonspor Bursaspor’un iki yıldızı için harekete geçti! Burak Kapacak için 2 İsmail Çokçalış için 1.5 milyon Euro istediler

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un iki yıldızı için yeni bir girişimde daha bulundu.

Galatasaray, daha önce de gündeme gelen İsmail Çokçalış için Bursaspor'un kapısını bir kez daha çaldı.

Yeşil-Beyazlı kulüp, genç sağ bek için Sarı-Kırmızılılar'dan 1.5 milyon Euro talep etti. Çapraz bağları kopan ve eylül ayında sahalara dönmesi planlanan İsmail Çokçalış'ın Sarı-Kırmızılı formayı giymek adına istekli olması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.