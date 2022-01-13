Galatasaray'da planlama faciası! Kiraya gönderilen Okan Kocuk ve Batuhan Şen takımlarını sırtlıyor, Aslan ise kaleci arıyor...
Galatasaray'da sezon başında kiralık gönderilen kaleciler Okan Kocuk ve Batuhan Şen kulüplerinde harikalar yaratıyor. Muslera'nın sakatlığı sonrası kalede büyük sorun yaşayan Cimbom ise takımdaki mevcut kalecilerin yetersizliği sebebiyle yeni kaleci arıyor. Öte yandan Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in İsmail Çipe'yi takımda düşünmediği gelen bilgiler arasında. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
13.01.2022 19:25
- Son Güncelleme: 13.01.2022 19:53
Galatasaray'da kalecilerden Okan Kocuk ve Batuhan Şen'in aynı anda kiralık gönderilmesi Sarı-Kırmızılı takımda bir planlama faciasına yol açtı.
Okan Kocuk'un yanı sıra Galatasaray'ın 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'a kiraladığı genç kaleci Batuhan Şen de performansıyla sezona damgasını vuruyor.