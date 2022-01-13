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Haberler Spor Galatasaray'da planlama faciası! Kiraya gönderilen Okan Kocuk ve Batuhan Şen takımlarını sırtlıyor, Aslan ise kaleci arıyor...

Galatasaray'da planlama faciası! Kiraya gönderilen Okan Kocuk ve Batuhan Şen takımlarını sırtlıyor, Aslan ise kaleci arıyor...

Galatasaray'da sezon başında kiralık gönderilen kaleciler Okan Kocuk ve Batuhan Şen kulüplerinde harikalar yaratıyor. Muslera'nın sakatlığı sonrası kalede büyük sorun yaşayan Cimbom ise takımdaki mevcut kalecilerin yetersizliği sebebiyle yeni kaleci arıyor. Öte yandan Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in İsmail Çipe'yi takımda düşünmediği gelen bilgiler arasında. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
13.01.2022 19:25 - Son Güncelleme: 13.01.2022 19:53
Galatasaray’da planlama faciası! Kiraya gönderilen Okan Kocuk ve Batuhan Şen takımlarını sırtlıyor, Aslan ise kaleci arıyor...

Galatasaray'da kalecilerden Okan Kocuk ve Batuhan Şen'in aynı anda kiralık gönderilmesi Sarı-Kırmızılı takımda bir planlama faciasına yol açtı.

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Galatasaray’da planlama faciası! Kiraya gönderilen Okan Kocuk ve Batuhan Şen takımlarını sırtlıyor, Aslan ise kaleci arıyor...

Süper Lig ekibi Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk, performansıyla takımını sırtlarken ligde en az 10 maça çıkan isimler arasında kalesini en fazla gole kapatan 3. kaleci olmayı başarmıştı.

Galatasaray’da planlama faciası! Kiraya gönderilen Okan Kocuk ve Batuhan Şen takımlarını sırtlıyor, Aslan ise kaleci arıyor...

Okan Kocuk'un yanı sıra Galatasaray'ın 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'a kiraladığı genç kaleci Batuhan Şen de performansıyla sezona damgasını vuruyor.

Galatasaray’da planlama faciası! Kiraya gönderilen Okan Kocuk ve Batuhan Şen takımlarını sırtlıyor, Aslan ise kaleci arıyor...

Maç başına 4,5'lik kurtarış ortalamasına imza atan 22 yaşındaki Batuhan, bu alanda 1.Lig'in en başarılı kalecisi olmayı başardı.

Galatasaray’da planlama faciası! Kiraya gönderilen Okan Kocuk ve Batuhan Şen takımlarını sırtlıyor, Aslan ise kaleci arıyor...

Hem Okan hem de Batuhan'ın aynı anda gönderilmesi takımda büyük bir pişmanlık yarattı.

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