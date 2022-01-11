Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazadan yürek yakan detaylar! Emniyet kemeri yerine tokasını takmış! Gördü tanıkları konuştu: Çok hızlıydı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da, bugün geçirdiği kazada yaşamını yitiren Ahmet Yılmaz Çalık'ın üzüntüsü yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekiple 3 yıl daha sözleşmesini uzatan başarılı futbolcunun, pazar günü oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün yapılan antrenmana katıldığı ve bugün ise izinli olduğu öğrenildi. Ahmet Çalık'ın Şubat ayında evlenmeye hazırlandığını ve nikah işlemleri için Ankara'ya gittiğini söyledi. Otoyolda bariyerlere çarpmadan aracı şarampole yuvarlandıktan sonra takla atan Çalık'ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden de araçtan fırladığı iddia edildi. Türkiye'yi yasa boğan ölüm sonrası görgün tanıkları konuştu. Kaza anını anlatan tanıklardan Zeki Uğur, "Çok hızlıydı, beni geçmesi ile takla atması bir oldu" dedi.
Ankara Gölbaşı Hacılar Mahallesi'nde Ankara - Niğde yolunda 06 CLK 94 plakalı otomobiliyle kaza geçiren başarılı futbolcu Ahmet Çalık yaşamını yitirdi.
Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giydi.
Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor'a transfer oldu. Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.
Acı haberin ardından Konyaspor yöneticileri ve teknik direktör İlhan Palut kulüp binasına geldi. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ve teknik heyetin de kazanın olduğu bölgeye gittiği öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Otoyolda bariyerlere çarpmadan aracı şarampole yuvarlandıktan sonra takla atan Çalık'ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden de araçtan fırladığı iddia edildi. Kaza yapan araçta emniyet kemerinin girişinde toka bulunduğu öğrenildi.