Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazadan yürek yakan detaylar! Emniyet kemeri yerine tokasını takmış! Gördü tanıkları konuştu: Çok hızlıydı

Sabah'ın haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Otoyolda bariyerlere çarpmadan aracı şarampole yuvarlandıktan sonra takla atan Çalık'ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden de araçtan fırladığı iddia edildi. Kaza yapan araçta emniyet kemerinin girişinde toka bulunduğu öğrenildi.