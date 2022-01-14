Ahmet Çalık'ı o yetiştirdi! Futbolcu Ahmet Çalık'ın ilk antrenöründen yürek yakan açıklamalar: Soyunma odasındaki lider
Trafik kazasında hayatını kaybeden Futbolcu Ahmet Çalık'ın ölümü dünya futbolunu hüzne boğdu. Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından Türkiye, genç futbolcunun ardından gözyaşı döktü. Ahmet Çalık'ı yetiştiren Gençlerbirliği'nin o dönem alt yapı antrenörü Aykın Demir, genç futbolcuyu anlattı. Demir, "Ahmet Çalık 15 yaşında kaptandı ve o vasfı sonuna kadar hak ediyordu. O dönem takımda hareketli arkadaşlarımız vardı. Şehir dışı kamplara veya deplasmana gittiğimizde onları Ahmet ile eşleştirir ve aynı odayı paylaştırırdım. Çünkü Ahmet disiplinli ne zaman yatılması gerektiğini ve ne zaman antrenmana çıkılacağını çok iyi bilirdi." dedi.
Konyaspor'un formasını terleten milli futbolcu Ahmet Çalık'ın Ankara'da geçirdiği trafik kazasında vefat etmesinin ardından Türkiye, genç futbolcunun ardından gözyaşı döktü.
Ahmet Çalık'ın yetişmesinde büyük katkısı olan Gençlerbirliği'nin o dönem alt yapı antrenörü Aykın Demir, Ahmet Çalık'ın gençlik yıllarını anlattı.
Ahmet Çalık'ın 15 yaşında kaptanlık ruhuna sahip biri olarak soyunma odasında arkadaşlarına liderlik yaptığını, A takıma yükselmesinin ardından da geldiği yeri unutmayarak genç yeteneklerin yanında olduğunu anlatan Demir,
Çalık'ın Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada ilk kez Gençlerbirliği kadrosunda sahada yerini aldığını, o maçta en büyük destekçisinin ise kendisi gibi genç yaşta forma giyen Fenerbahçeli Salih Uçan olduğunu anlattı.
Geçirdiği acı kaza sonrası Türkiye'yi hüzne boğan Ahmet Çalık. Genç futbolcunun evlenme arifesinde olduğu ve nikah tarihi almak için Ankara'ya geldiği ortaya çıkmıştı.