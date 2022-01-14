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Haberler Spor Ahmet Çalık'ı o yetiştirdi! Futbolcu Ahmet Çalık'ın ilk antrenöründen yürek yakan açıklamalar: Soyunma odasındaki lider

Ahmet Çalık'ı o yetiştirdi! Futbolcu Ahmet Çalık'ın ilk antrenöründen yürek yakan açıklamalar: Soyunma odasındaki lider

Trafik kazasında hayatını kaybeden Futbolcu Ahmet Çalık'ın ölümü dünya futbolunu hüzne boğdu. Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından Türkiye, genç futbolcunun ardından gözyaşı döktü. Ahmet Çalık'ı yetiştiren Gençlerbirliği'nin o dönem alt yapı antrenörü Aykın Demir, genç futbolcuyu anlattı. Demir, "Ahmet Çalık 15 yaşında kaptandı ve o vasfı sonuna kadar hak ediyordu. O dönem takımda hareketli arkadaşlarımız vardı. Şehir dışı kamplara veya deplasmana gittiğimizde onları Ahmet ile eşleştirir ve aynı odayı paylaştırırdım. Çünkü Ahmet disiplinli ne zaman yatılması gerektiğini ve ne zaman antrenmana çıkılacağını çok iyi bilirdi." dedi.

14.01.2022 08:44 - Son Güncelleme: 14.01.2022 08:45
Ahmet Çalık’ı o yetiştirdi! Futbolcu Ahmet Çalık’ın ilk antrenöründen yürek yakan açıklamalar: Soyunma odasında lider

Konyaspor'un formasını terleten milli futbolcu Ahmet Çalık'ın Ankara'da geçirdiği trafik kazasında vefat etmesinin ardından Türkiye, genç futbolcunun ardından gözyaşı döktü.

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Ahmet Çalık’ı o yetiştirdi! Futbolcu Ahmet Çalık’ın ilk antrenöründen yürek yakan açıklamalar: Soyunma odasında lider

Ahmet Çalık'ın yetişmesinde büyük katkısı olan Gençlerbirliği'nin o dönem alt yapı antrenörü Aykın Demir, Ahmet Çalık'ın gençlik yıllarını anlattı.

Ahmet Çalık’ı o yetiştirdi! Futbolcu Ahmet Çalık’ın ilk antrenöründen yürek yakan açıklamalar: Soyunma odasında lider

Ahmet Çalık'ın 15 yaşında kaptanlık ruhuna sahip biri olarak soyunma odasında arkadaşlarına liderlik yaptığını, A takıma yükselmesinin ardından da geldiği yeri unutmayarak genç yeteneklerin yanında olduğunu anlatan Demir,

Ahmet Çalık’ı o yetiştirdi! Futbolcu Ahmet Çalık’ın ilk antrenöründen yürek yakan açıklamalar: Soyunma odasında lider

Çalık'ın Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada ilk kez Gençlerbirliği kadrosunda sahada yerini aldığını, o maçta en büyük destekçisinin ise kendisi gibi genç yaşta forma giyen Fenerbahçeli Salih Uçan olduğunu anlattı.

Ahmet Çalık’ı o yetiştirdi! Futbolcu Ahmet Çalık’ın ilk antrenöründen yürek yakan açıklamalar: Soyunma odasında lider

Geçirdiği acı kaza sonrası Türkiye'yi hüzne boğan Ahmet Çalık. Genç futbolcunun evlenme arifesinde olduğu ve nikah tarihi almak için Ankara'ya geldiği ortaya çıkmıştı.

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