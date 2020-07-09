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Galatasaray'da performansı Muslera'yı aratıyor | İşte sosyal medyada Okan Kocuk tepkileri

Koronavirüs arasının sona ermesinin ardından Galatasaray'ın yüzü galibiyet görmedi... Son olarak Süper Lig'in 31.haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, 4-1'lik bir skorla mağlup oldu. Özellikle yaşanan sakatlılarla ağır yaralar alan sarı-kırmızılılarda en çok Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yokluğu hissediliyor. Muslera'nın yokluğunda kaleyi emanet alan Kocuk'un performansı taraftarlar tarafından eleştirilirken, 24 yaşındaki kaleci Alanyaspor mücadelesi sonrası sosyal medyada yoğun tepkiler aldı.

09.07.2020 11:24 - Son Güncelleme: 09.07.2020 11:24
Galatasaray'da performansı Muslera'yı aratıyor | İşte sosyal medyada Okan Kocuk tepkileri

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında ummadığı bir mağlubiyet aldı: 4-1. Üçüncülük şansını kullanamayan sarı-kırmızılı takım 7 maçtır ligde galip gelemiyor.

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Galatasaray'da performansı Muslera'yı aratıyor | İşte sosyal medyada Okan Kocuk tepkileri

Karşılaşma öncesi Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı saf dışı bırakan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kenarda meslektaşı Fatih Terim'e gökyüzünü işaret ettiği fotoğrafın bir posterini yaptırıp odasına astırmıştı.

Galatasaray'da performansı Muslera'yı aratıyor | İşte sosyal medyada Okan Kocuk tepkileri

Karşılaşma öncesi iki teknik adamın birbirlerine nasıl davranacağı merak konusuydu.

Galatasaray'da performansı Muslera'yı aratıyor | İşte sosyal medyada Okan Kocuk tepkileri

SICAK GÖRÜNTÜLER
Erol Bulut ve Fatih Terim maçta birbirleriyle tokalaşarak sıcak bir görüntü verdi.

Galatasaray'da performansı Muslera'yı aratıyor | İşte sosyal medyada Okan Kocuk tepkileri

G.SARAY'A KARŞI 4. GALİBİYET...
Galatasaray'ı bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın dışına iten başarılı teknik adam, sarı-kırmızılı takıma karşı toplamda 4. galibiyetini elde etti.

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