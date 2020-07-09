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Galatasaray'da performansı Muslera'yı aratıyor | İşte sosyal medyada Okan Kocuk tepkileri

Koronavirüs arasının sona ermesinin ardından Galatasaray'ın yüzü galibiyet görmedi... Son olarak Süper Lig'in 31.haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, 4-1'lik bir skorla mağlup oldu. Özellikle yaşanan sakatlılarla ağır yaralar alan sarı-kırmızılılarda en çok Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yokluğu hissediliyor. Muslera'nın yokluğunda kaleyi emanet alan Kocuk'un performansı taraftarlar tarafından eleştirilirken, 24 yaşındaki kaleci Alanyaspor mücadelesi sonrası sosyal medyada yoğun tepkiler aldı.

09.07.2020 11:24 - Son Güncelleme: 09.07.2020 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





