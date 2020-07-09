Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı hakkında flaş sözler: Yaptığını amatör futbolcular bile yapmaz
Süper Lig'de 31.hafta maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor deplasmanındaydı. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu ve üçüncülük şansını ateşe attı. Aktemiz Alanyaspor'un golleri Cisse, Bakasetas ve Mustafa Pektemek'ten gelirken, sarı-kırmızılıların tek golü Adem Büyük'ten geldi. Üçüncülük şansını kullanamayan sarı-kırmızılı takım 7 maçtır ligde galip gelemiyor. Spor yazarları da Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
LEVENT TÜZEMEN - YETERSİZ OYUN AKLI
Futbolu sadece yetenekli oyuncularla oynamak başarı için yeterli değildir. Akıllı futbolcuya sahip olmak şarttır. Alanya'daki Galatasaray'ın kadrosuna bakınca hangi oyuncuda hem yetenek hem de oyun aklı var? Bir tek Belhanda'yı gösterebiliriz ama onunda oyuna aklını koyup kalitesini göstermesi tamamen keyfine bağlı.. Nitekim Belhanda'nın Adem'e attırdığı gol kalitesinin ürünüydü. Aynı Adem bir adımdan boş kaleye golü atamadı.
"YAPTIĞI HATAYI AMATÖR FUTBOLCU BİLE YAPMAZ"
Büyük takım taçtan gol yemez. Cisse üç kişinin arasına sızıp golü attı. İyi kaleciler sahada "Çenebaz" olur ve sürekli arkadaşlarını uyarır. Kaleci Okan sadece izliyor ve arkadaşlarını pozisyon almaları konusunda maalesef uyarmıyor. Cisse'nin attığı ikinci golde oyun lideri Seri'nin yaptığı hatayı amatör futbolcu bile yapmaz.
"YETERSİZ OYUN AKLI YENİLGİYİ GETİRDİ"
Galatasaray için bu maçı kazanmak ekonomik açıdan da çok değerliydi ve 40 milyon TL'lik gelir elde edeceklerdi. Çünkü Sivasspor kaybetmişti ancak Galatasaray'ın kadro kalitesi, oyuncuların birbirini tamamlamaması ve yetersiz oyun aklı yenilgiyi getirdi. Bu sezon Galatasaray hatalı kadro mühendisliğinin zafiyetini fazlasıyla yaşadı. Sakatların ve cezalıların yerine görev yapan oyuncular ile başarıyı maalesef yakalayamadı. Yeni sezon için şampiyonluk yıllarındaki gibi yeniden bir kadro planlaması yapılmalıdır.
SERKAN KORKMAZ - SERI'NİN MEZİYETİ
Galatasaray'ın orta sahasında Seri ile Belhanda oynuyor. Bu cümle bile başlı başına çok şey anlatıyor. Keza; belki de pandemi nedeniyle lige ara verilmeden önce ritmini yakalayan Galatasaray pek çok kişi için "en güçlü" şampiyonluk adayıydı. Fakat "ara" dönüşü sarı kırmızılı takım mücbir sebeplerle (sağlık problemleri vb) kan kaybetmişti. Dün akşam ligimizin "kalburüstü" takımı Alanya ile deplasmanda hayli eksik oynayan Galatasaray, aslında hiç de fena oynamadı.