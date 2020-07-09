Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı hakkında flaş sözler: Yaptığını amatör futbolcular bile yapmaz

"YETERSİZ OYUN AKLI YENİLGİYİ GETİRDİ"

Galatasaray için bu maçı kazanmak ekonomik açıdan da çok değerliydi ve 40 milyon TL'lik gelir elde edeceklerdi. Çünkü Sivasspor kaybetmişti ancak Galatasaray'ın kadro kalitesi, oyuncuların birbirini tamamlamaması ve yetersiz oyun aklı yenilgiyi getirdi. Bu sezon Galatasaray hatalı kadro mühendisliğinin zafiyetini fazlasıyla yaşadı. Sakatların ve cezalıların yerine görev yapan oyuncular ile başarıyı maalesef yakalayamadı. Yeni sezon için şampiyonluk yıllarındaki gibi yeniden bir kadro planlaması yapılmalıdır.