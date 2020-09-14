Galatasaray'da perde arkasında o isim var! Gaziantep karşısındaki performans yüzleri güldürdü
Süper Lig'in 1.haftasında Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK oldu. Ev sahibi sarı-kırmızılılar evinde 3-1 galip gelmeyi bildi. Geri bıraktığımız sezon pandemi arasından sonraki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Aslan'ın ilk hafta performansı yüzleri güldürdü. Sarı-kırmızılı takımın dikkat çekici performansının arkasında ise o isim var. İşte detaylar...
14.09.2020 11:41
- Son Güncelleme: 14.09.2020 11:41
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