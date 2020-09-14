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Galatasaray'da perde arkasında o isim var! Gaziantep karşısındaki performans yüzleri güldürdü

Süper Lig'in 1.haftasında Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK oldu. Ev sahibi sarı-kırmızılılar evinde 3-1 galip gelmeyi bildi. Geri bıraktığımız sezon pandemi arasından sonraki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Aslan'ın ilk hafta performansı yüzleri güldürdü. Sarı-kırmızılı takımın dikkat çekici performansının arkasında ise o isim var. İşte detaylar...

14.09.2020 11:41 - Son Güncelleme: 14.09.2020 11:41
Galatasaray'da perde arkasında o isim var! Gaziantep karşısındaki performans yüzleri güldürdü

Galatasaray'ın Gaziantep maçındaki 3-1'lik galibiyeti ve müthiş görüntüsü herkesi mutlu etti. Özellikle transferlerin yapılmaması nedeniyle oluşan karamsar hava bir anda dağıldı.

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Galatasaray'da perde arkasında o isim var! Gaziantep karşısındaki performans yüzleri güldürdü

Ligin ilk haftası için beklentilerin üzerindeki futbolda takımın fiziksel olarak iyi durumda olması ve oynanan tempolu oyun çok beğenildi.

Galatasaray'da perde arkasında o isim var! Gaziantep karşısındaki performans yüzleri güldürdü

Hazırlık dönemini Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geçiren sarı-kırmızılılarda 7 yıl sonra geri dönen ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedilmeye başlandı.

Galatasaray'da perde arkasında o isim var! Gaziantep karşısındaki performans yüzleri güldürdü

Milliyet'te yer alan habere göre 2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da çalışan Piri'nin gelmesiyle beraber takımın fiziksel olarak ligin başında bu seviyede olması dikkat çekti.

Galatasaray'da perde arkasında o isim var! Gaziantep karşısındaki performans yüzleri güldürdü

Bu noktada özellikle ön tarafta yer alan isimlerin durumu merak ediliyordu. Feghouli, Arda Turan, Falcao gibi tecrübeli ve aynı zamanda ağır olmakla eleştirilen isimlerin tempolu oyunu yüzleri güldürdü.

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