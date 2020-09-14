Süper Lig'de 1.hafta maç sonuçları, puan durumu ve son sıralama

3 BÜYÜKLER KAZANDI

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puanla başladığı ligde Trabzonspor haftayı mağlubiyetle kapattı. Denizlispor'u 5-1 gibi flaş bir skorla mağlup eden Göztepe, lider konumda bulunuyor.