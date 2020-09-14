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Süper Lig'de 1.hafta maç sonuçları, puan durumu ve son sıralama

Süper Lig'de 11 Eylül Cuma günü başlayan 2020-2021 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. 1.hafta maçları Hatayspor-Başakşehir karşılaşması dışında tamamlandı. Denizlispor'u 5-1 yenen Göztepe, zirveye yerleşti. İşte Süper Lig'de maç sonuçları, puan durumu ve sıralama...

14.09.2020 10:12 - Son Güncelleme: 14.09.2020 10:12
Süper Lig'de 1.hafta maç sonuçları, puan durumu ve son sıralama

Süper Lig'de 11 Eylül Cuma günü oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla 2020-2021 sezonu başladı. 1. hafta maçları, bu akşam saat 20.00'de başlayacak Hatayspor-Başakşehir karşılaşması dışında tamamlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de 1.hafta maç sonuçları, puan durumu ve son sıralama

3 BÜYÜKLER KAZANDI

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puanla başladığı ligde Trabzonspor haftayı mağlubiyetle kapattı. Denizlispor'u 5-1 gibi flaş bir skorla mağlup eden Göztepe, lider konumda bulunuyor.

Süper Lig'de 1.hafta maç sonuçları, puan durumu ve son sıralama

HAFTANIN SONUÇLARI

Rizespor 1-2 Fenerbahçe
Sivasspor 0-2 Alanyaspor
Fatih Karahümrük 3-0 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de 1.hafta maç sonuçları, puan durumu ve son sıralama

Galatasaray 3-1 Gaziantep FK
Göztepe 5-1 Denizlispor
Ankaragücü 1-2 Erzurumspor

Süper Lig'de 1.hafta maç sonuçları, puan durumu ve son sıralama

Kayserispor 1-0 Kasımpaşa
Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
Antalyaspor 2-0 Gençlerbirliği

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