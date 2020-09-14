Fransa'da gündem Burak Yılmaz! Tam not aldı

Lille kulübüne yakın La Voix du Nord gazetesinde "Burak henüz gol atamadı ancak takımın ofansif etkinliği yükseldi. Girilen gol pozisyonlarının sayısı arttı" denilerek şöyle devam edildi: "Türk forvet takım arkadaşları Ikone, Bamba ve David'e iyi toplar attı. Buralardan bir penaltı da çıkabilirdi ancak verilmedi. Yılmaz'ın kullandığı frikiği de kaleci çıkardı".