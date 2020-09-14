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Fransa'da gündem Burak Yılmaz! Tam not aldı

Beşiktaş ile yollarını ayırarak Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, henüz gol atamasa da performansıyla Fransızlardan tam not aldı.

14.09.2020 12:29 - Son Güncelleme: 14.09.2020 12:29
Fransa'da gündem Burak Yılmaz! Tam not aldı

Kırmızı-siyahlı ekip Ligue 1'te dün Metz'in karşısına çıktı. Burak karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Lille, Bradaric'in asistinde Araujo'nun 88. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı, üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.

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Fransa'da gündem Burak Yılmaz! Tam not aldı

Lig lideri Rennes ve Monaco ile aynı puanda averajla üçüncü sırada üçüncü haftayı geride bırakan Lille'in performansı, Burak Yılmaz'ın henüz devreye girmediği bir dönemde iyi olarak değerlendirildi.

Fransa'da gündem Burak Yılmaz! Tam not aldı

Stade Reims deplasmanında bir önceki hafta galibiyeti getiren golün asistini yapan Türk futbolcu, sonradan oyuna girdiği ilk haftadaki Rennes maçının ardından son iki karşılaşmada ilk 11 oynasa da henüz fileleri havalandıramadı.

Fransa'da gündem Burak Yılmaz! Tam not aldı

35 yaşındaki futbolcu skorer yanını henüz sahaya yansıtamasa da genel performansının başarılı bulunması, Fransız basınında hakkında yapılan yorumların olumlu olması dikkat çekti.

Fransa'da gündem Burak Yılmaz! Tam not aldı

Lille kulübüne yakın La Voix du Nord gazetesinde "Burak henüz gol atamadı ancak takımın ofansif etkinliği yükseldi. Girilen gol pozisyonlarının sayısı arttı" denilerek şöyle devam edildi: "Türk forvet takım arkadaşları Ikone, Bamba ve David'e iyi toplar attı. Buralardan bir penaltı da çıkabilirdi ancak verilmedi. Yılmaz'ın kullandığı frikiği de kaleci çıkardı".

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