Fransa'da gündem Burak Yılmaz! Tam not aldı
Beşiktaş ile yollarını ayırarak Fransa'nın Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, henüz gol atamasa da performansıyla Fransızlardan tam not aldı.
14.09.2020 12:29
- Son Güncelleme: 14.09.2020 12:29
Lille kulübüne yakın La Voix du Nord gazetesinde "Burak henüz gol atamadı ancak takımın ofansif etkinliği yükseldi. Girilen gol pozisyonlarının sayısı arttı" denilerek şöyle devam edildi: "Türk forvet takım arkadaşları Ikone, Bamba ve David'e iyi toplar attı. Buralardan bir penaltı da çıkabilirdi ancak verilmedi. Yılmaz'ın kullandığı frikiği de kaleci çıkardı".
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