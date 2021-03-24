Galatasaray'da Fatih Terim'den radikal karar! Yıldız isim kesik yedi
Son haftalarda üst üste yaptığı puan kayıplarıyla zirve mücadelesinde ağır yara alan Galatasaray'da Fatih Terim radikal kararlar aldı. Şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte kadro değişikliği hazırlığı başladı. Terim'in yıldız ismi kızağa çekeceği öğrenilirken, Feghouli ilk 11'e dönecek.
24.03.2021 11:50
- Son Güncelleme: 24.03.2021 11:52
FEGHOUILI 11'E DÖNÜYOR
Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, milli aradan sonra Atakaş Hatay maçıyla beraber Sofiane Feghouli'yi ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Cezayirli futbolcuyu sağ önde, kanat forvet olarak düşünen Terim, oyun içerisinde zaman zaman Feghouli'yi 10 numara pozisyonuna çekmenin hesaplarını da yapıyor.