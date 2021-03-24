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Galatasaray'da Fatih Terim'den radikal karar! Yıldız isim kesik yedi

Son haftalarda üst üste yaptığı puan kayıplarıyla zirve mücadelesinde ağır yara alan Galatasaray'da Fatih Terim radikal kararlar aldı. Şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte kadro değişikliği hazırlığı başladı. Terim'in yıldız ismi kızağa çekeceği öğrenilirken, Feghouli ilk 11'e dönecek.

24.03.2021 11:50 - Son Güncelleme: 24.03.2021 11:52
Galatasaray'da Fatih Terim'den radikal karar! Yıldız isim kesik yedi

Spor Toto Süper Lig'de sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek zirve yolunda beklemediği bir yara alan Galatasaray'da milli aranın ardından taşlar yerinden oynayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Fatih Terim'den radikal karar! Yıldız isim kesik yedi

KADRODA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK!
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tek forvetli eski düzene dönmeyi planlarken, oyuncu seçimlerinde de bazı değişikliklere hazırlanıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'den radikal karar! Yıldız isim kesik yedi

FEGHOUILI 11'E DÖNÜYOR
Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, milli aradan sonra Atakaş Hatay maçıyla beraber Sofiane Feghouli'yi ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Cezayirli futbolcuyu sağ önde, kanat forvet olarak düşünen Terim, oyun içerisinde zaman zaman Feghouli'yi 10 numara pozisyonuna çekmenin hesaplarını da yapıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'den radikal karar! Yıldız isim kesik yedi

Süper Lig'in kalan periyodunda Feghouli'nin tecrübesine ve yeteneklerine ihtiyaç duyan Fatih Terim bu nedenle Cezayirli futbolcundan büyük beklenti içinde.

Galatasaray'da Fatih Terim'den radikal karar! Yıldız isim kesik yedi

Diğer taraftan sistem değişikliği ile beraber sol önde de Henry Onyekuru tekrar 11'e dönecek. Terim böylece hem en uçta Mustafa Muhammed'e şans verecek hem de kanat forvet olarak Feghouli ve Onyekuru'yu kullanacak.