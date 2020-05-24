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Galatasaray'da Onyekuru depremi! Teklif reddedildi, komşuya gidiyor

Koronavirüs sürecinde yeni sezon kadrosunu şekillendirme uğraşında olan Galatasaray, Onyekuru'dan gelen haberle sarsıldı. Gösterdiği performans ile sarı-kırmızılıların gönlünde taht kuran başarılı futbolcu için Galatasaray'ın Monaco'ya yaptığı teklifin reddedildiği iddia edildi. Onyekuru'nun yeni durağı olarak ise komşu gösterildi.

24.05.2020 09:34 - Son Güncelleme: 24.05.2020 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





