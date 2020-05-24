Galatasaray'da Onyekuru depremi! Teklif reddedildi, komşuya gidiyor
Koronavirüs sürecinde yeni sezon kadrosunu şekillendirme uğraşında olan Galatasaray, Onyekuru'dan gelen haberle sarsıldı. Gösterdiği performans ile sarı-kırmızılıların gönlünde taht kuran başarılı futbolcu için Galatasaray'ın Monaco'ya yaptığı teklifin reddedildiği iddia edildi. Onyekuru'nun yeni durağı olarak ise komşu gösterildi.
24.05.2020 09:34
- Son Güncelleme: 24.05.2020 09:34
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e de ara verilmişti. Verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da en çok merak edilen konu Onyekuru'nun geleceği...
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun performansından oldukça memnun kalmış, genç futbolcu şampiyonluktaki katkısıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmişti.
Sezon başında İngiliz ekibinin, 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya sattığı Nijeryalı futbolcu Fransız ekibinde ise teknik direktörle yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisini gösteremedi ve devre arasında yeniden sarı-kırmızılı takımın yolunu tuttu.
Gösterdiği yüksek performansla Cimbom'un yeniden kiralamak istediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Cimbom'a yine bir yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili şok bir haber geldi. İşte detaylar...