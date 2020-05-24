Fenerbahçe'de iki imza birden! Yeni sezona yeni kadro
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezona fırtına gibi başlayan ancak sonrasında devamını getiremeyen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına havlu atmış durumda. Bu sezon ligi kafada da bitiren sarı-lacivertli ekipte önümüzdeki yılın kadro planlaması için çalışmalar başladı. Başkan Ali Koç ve ekibi kadroda büyük bir revizyona gitmeye karar verdi. İşte detaylar...
24.05.2020 12:54
- Son Güncelleme: 24.05.2020 12:54
Geçen sezonun ardından bu sezon da büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, gelecek sezon için radikal kararlar almayı planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre kadroda büyük bir revizyon düşüncesi yer alıyor.
MIHA ZAJC
Ersun Yanal döneminde şans bulamayan Miha Zajc, sakatlanmasaydı ocak ayında başka bir kulübe transfer olacaktı. Sloven oyuncuyla yaz döneminde kulüp bulması yönünde bir toplantı yapılacak. Zajc'tan 5 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedefleniyor.
TOLGA CİĞERCİ
Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yeniden bir görüşme yapılacak. Fenerbahçe ile 8 maça daha çıkacak olan Tolga'nın kaderi bu süreçte belli olacak.
SADIK ÇİFTPINAR
Fenerbahçe, maaşından fedakarlık yapan 27 yaşındaki stopere her türlü formülü açık tutacak. Kendisine kulüp bulması halinde gidecek. Yedek kalmayı sorun etmeyen ve sağlıklı olduğu dönemde çalışmalarını profesyonelce sürdüren Sadık, gitmek istemezse kadroda tutulacak.
DENİZ TÜRÜÇ
Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Deniz Türüç, beklentileri karşılayamadı ancak Deniz'in önümüzdeki sezon da kadroda tutulması planlanıyor.