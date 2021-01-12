Galatasaray'da Onyekuru bilmecesi! Monaco'dan karşı hamle
Devre arası yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Onyekuru konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Monaco'nun kadroda düşünmediği Nijeryalı yıldız Galatasaray'da forma giymek isterken, Fransız kulübünün işi yokuşa sürmesi sarı-kırmızılı takımın elini zayıflattı. İşte detaylar...
12.01.2021 11:35
- Son Güncelleme: 12.01.2021 11:35
Galatasaray'da üçüncü kez forma giymek için gün sayan Henry Onyekuru'nun transferinde son dakika pürüzü çıktı.
Nijeryalı futbolcunun kulübü Monaco'nun 5 milyon Euro bonservis bedeli istemesi, sarı-kırmızılı yönetimi sıkıntıya soktu.
Galatasaray'da gündem transfer... Özellikle Gençlerbirliği maçı sonrasında teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları gündemi sarsarken, tecrübeli çalıştırıcının listesinde yer alan eski öğrencilerinden Henry Onyekuru ile her konuda anlaşıldı.
2018-2019'da ve geçen sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımda top koşturan Nijeryalı futbolcu, pandemi sonrası lig devam ederken kulübü Monaco'nun geri çağırmasıyla Galatasaray'dan kopartılmıştı.
Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde tekrar Fransız Ligue 1 ekibi Monaco'nun kapısını çalarken, bu süreçte Onyekuru da Florya'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti.