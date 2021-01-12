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Fatih Terim'den kupada sürpriz kadro! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, bugün kupada Yeni Malatyaspor'un konuğu oluyor. ZTK son 16 turunda çeyrek final için sahaya çıkacak sarı-kırmızılı ekipte cezası biten Emre Kılınç formasına kavuşacak. Kazananın adını son 8'e yazdıracağı karşılaşma öncesi iki taraf da 11'lerini belirledi. İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

12.01.2021 09:39 - Son Güncelleme: 12.01.2021 09:39
Fatih Terim'den kupada sürpriz kadro! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

Ligde Gençlerbirliği'ni mağlup ederek zirve takibini sürdüren Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip bugün saat 20.45'te Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Maç ATV'den canlı yayınlanacak.

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Fatih Terim'den kupada sürpriz kadro! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

Bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Fatih Terim'den kupada sürpriz kadro! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

5. TURDAN DAHİL OLDU
Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu.

Fatih Terim'den kupada sürpriz kadro! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

Sarı-kırmızılı takım, Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi. Yeni Malatya ise 3. turda Artvin Hopa, 4. turda Etimesgut Belediye ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek yoluna devam etti.

Fatih Terim'den kupada sürpriz kadro! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

KADRO DEĞİŞİYOR
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sakatlıkları süren Falcao, Feghouli, tedavi olan Omar, kadroya alınmayan Arda ve Donk maçta görev yapamayacak. Fatih Terim, as yedek karışımı bir kadro sahaya sürecek.

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