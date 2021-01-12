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Fatih Terim'den kupada sürpriz kadro! İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, bugün kupada Yeni Malatyaspor'un konuğu oluyor. ZTK son 16 turunda çeyrek final için sahaya çıkacak sarı-kırmızılı ekipte cezası biten Emre Kılınç formasına kavuşacak. Kazananın adını son 8'e yazdıracağı karşılaşma öncesi iki taraf da 11'lerini belirledi. İşte Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

12.01.2021 09:39 - Son Güncelleme: 12.01.2021 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





