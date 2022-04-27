Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Gaziantep FK ve Beşiktaş’ı yenerse rekor kıracak
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK'yı ve Beşiktaş'ı mağlup ederse kariyer rekorunu kıracak. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
27.04.2022 18:30 - Son Güncelleme: 27.04.2022 18:32
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal göreve geldikten sonra üst üste başarılı sonuçlara imza attı.
Tecrübeli teknik adam cuma günü karşılaşacağı Gaziantep FK'yı yendiği taktirde ise kendi rekorunu egale etmiş olacak.
Son 10 maçta 9 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çeken İsmail Kartal, 2014-2015 sezonunda da Sarı-Lacivertliler'i çalıştırmıştı.
İsmail hoca, Gaziantep FK engelini de aşarsa 7'de 7 yapmış olacak ve 8 yıl önceki başarısını tekrarlamış olacak.