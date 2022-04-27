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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Gaziantep FK ve Beşiktaş’ı yenerse rekor kıracak

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK'yı ve Beşiktaş'ı mağlup ederse kariyer rekorunu kıracak. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
27.04.2022 18:30 - Son Güncelleme: 27.04.2022 18:32
Fenerbahçe’de İsmail Kartal, Gaziantep FK ve Beşiktaş’ı yenerse rekor kıracak

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal göreve geldikten sonra üst üste başarılı sonuçlara imza attı.

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal, Gaziantep FK ve Beşiktaş’ı yenerse rekor kıracak

Tecrübeli teknik adam cuma günü karşılaşacağı Gaziantep FK'yı yendiği taktirde ise kendi rekorunu egale etmiş olacak.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal, Gaziantep FK ve Beşiktaş’ı yenerse rekor kıracak

Son 10 maçta 9 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çeken İsmail Kartal, 2014-2015 sezonunda da Sarı-Lacivertliler'i çalıştırmıştı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal, Gaziantep FK ve Beşiktaş’ı yenerse rekor kıracak

Tecrübeli çalıştırıcı o sezonun 12. haftasından başlayarak 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal, Gaziantep FK ve Beşiktaş’ı yenerse rekor kıracak

İsmail hoca, Gaziantep FK engelini de aşarsa 7'de 7 yapmış olacak ve 8 yıl önceki başarısını tekrarlamış olacak.

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