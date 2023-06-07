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Haberler Spor Galatasaray'da Okan Buruk'tan 8 isme kötü haber! Biletleri kesildi

Galatasaray'da Okan Buruk'tan 8 isme kötü haber! Biletleri kesildi

Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Cimbom'da başkan vekili Erden Timur tam yetkiyle görüşmelerini sürdürürken, takımdan ayrılacak futbolcular konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk 8 isme kapıları tamamen kapattı. İşte detaylar...

07.06.2023 12:14 - Son Güncelleme: 07.06.2023 12:14
Galatasaray’da Okan Buruk’tan 8 isme kötü haber! Biletleri kesildi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla devirdi ve şampiyonluğunu taçlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da Okan Buruk’tan 8 isme kötü haber! Biletleri kesildi

Bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri de mağlup ederek çifte mutluluk yaşadı.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 8 isme kötü haber! Biletleri kesildi

Kanarya'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Cimbom, 8 sezondur sahasında ezeli rakibini yenemiyordu.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 8 isme kötü haber! Biletleri kesildi

Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin golleriyle yine aynı tarife uygulanırken, bu seriye de son verildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 8 isme kötü haber! Biletleri kesildi

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Cimbom, transfer harekatına şimdiden başladı.

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