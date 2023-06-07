Galatasaray'da Okan Buruk'tan 8 isme kötü haber! Biletleri kesildi
Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Cimbom'da başkan vekili Erden Timur tam yetkiyle görüşmelerini sürdürürken, takımdan ayrılacak futbolcular konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk 8 isme kapıları tamamen kapattı. İşte detaylar...
07.06.2023 12:14 - Son Güncelleme: 07.06.2023 12:14
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla devirdi ve şampiyonluğunu taçlandırdı.
Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin golleriyle yine aynı tarife uygulanırken, bu seriye de son verildi.