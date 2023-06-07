Beşiktaşlı taraftarlardan Atiba Hutchinson’a veda: Ayrılıklar da sevdaya dahil

Beşiktaş'ın 2013-14 sezonunda kadrosuna kattığı Atiba Hutchinson siyah-beyazlı formayı 10 sezon boyunca terletmiş, 3 lig şampiyonluğunun yanında bir Türkiye Kupası bir de Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

