Beşiktaşlı taraftarlardan Atiba Hutchinson’a veda: Ayrılıklar da sevdaya dahil
Beşiktaş taraftarı Konyaspor maçının ardından sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson'a veda etti. Kapalı tribünde Kanadalı oyuncu için pankart açılırken, stadyumdaki led ekranlarda da 'Thank You Atiba' yazıları yer aldı. Öte yandan Siyah-beyazlı ekiple son maçına çıkacak olan tecrübeli futbolcu için saha içinde "Ayrılıklar da sevdaya dahil" pankartı açıldı. Atiba Hutchinson siyah-beyazlı formayı 10 sezon boyunca terletmiş, 3 lig şampiyonluğunun yanında bir Türkiye Kupası bir de Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.
07.06.2023 21:11 - Son Güncelleme: 07.06.2023 21:11
Beşiktaş'ta bugün oynanacak Konyaspor maçının ardından sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson'a karşılaşma öncesinde veda edildi.
Beşiktaş'ın 2013-14 sezonunda kadrosuna kattığı Atiba Hutchinson siyah-beyazlı formayı 10 sezon boyunca terletmiş, 3 lig şampiyonluğunun yanında bir Türkiye Kupası bir de Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.
Dün tesislerde yapılan organizasyonla takım arkadaşlarıyla vedalaşan 40 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlarla son kez buluştu.
Kapalı tribünde Kanadalı oyuncu için pankart açılırken, stadyumdaki led ekranlarda da 'Thank You Atiba' yazıları yer aldı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Kanadalı oyuncuyu tribünlere davet ederken, Atiba Hutchinson'a çiçek atıldı.