Abdülkerim Bardakcı'dan flaş Ali Koç sözleri!
Süper Lig'de sezon başında Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un "Sen o kadar para eder misin?" sözleri üzerine köprüleri atmıştı. Daha sonra Galatasaray'a transfer olan ve sezonun en etkili isimlerinin başında gelen Abdülkerim Bardakcı, yaşanan olayları anlattı. İşte o sözler...
07.06.2023 11:42 - Son Güncelleme: 07.06.2023 11:42
Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Abdülkerim Bardakcı olmuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Abdülkerim Bardakcı'ya yönelik "Sen yılda 20 milyon lira eder misin?" sözü çok konuşulurken, Abdülkerim'in Galatasaray'a transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Ancak teknik direktör Okan Buruk'un transferi henüz tamamlanmadığı için 'belki Abdülkerim'i istemez' düşüncesiyle, sözleşme imzalamak için Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den süre istendi.