Fenerbahçe turu garantiledi! UEFA kulüpler sıralamasında uçuşa geçti | İşte güncel UEFA kulüpler sıralaması
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Jorge Jesus'la sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor. Deplasmanda AEK Larnaca'yı yenerek gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertli ekip, UEFA kulüpler sıralamasında da uçuşa geçti. İşte Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri...
14.10.2022 10:28 - Son Güncelleme: 14.10.2022 10:28
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.