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Fenerbahçe turu garantiledi! UEFA kulüpler sıralamasında uçuşa geçti | İşte güncel UEFA kulüpler sıralaması

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Jorge Jesus'la sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor. Deplasmanda AEK Larnaca'yı yenerek gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertli ekip, UEFA kulüpler sıralamasında da uçuşa geçti. İşte Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri...

14.10.2022 10:28 - Son Güncelleme: 14.10.2022 10:28
Fenerbahçe turu garantiledi! UEFA kulüpler sıralamasında uçuşa geçti | İşte güncel UEFA kulüpler sıralaması

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.

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Fenerbahçe turu garantiledi! UEFA kulüpler sıralamasında uçuşa geçti | İşte güncel UEFA kulüpler sıralaması

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe turu garantiledi! UEFA kulüpler sıralamasında uçuşa geçti | İşte güncel UEFA kulüpler sıralaması

Son olarak AEK Larnaca ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kanarya, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe turu garantiledi! UEFA kulüpler sıralamasında uçuşa geçti | İşte güncel UEFA kulüpler sıralaması

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Joao Pedro ve penaltıdan Batshuayi kaydetti.

Fenerbahçe turu garantiledi! UEFA kulüpler sıralamasında uçuşa geçti | İşte güncel UEFA kulüpler sıralaması

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Kanarya averajla liderliğini sürdürdü.

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