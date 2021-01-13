Galatasaray'da Muslera sevinci! Kaleye geçeceği tarih belli oldu
Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sakatlığı nedeniyle aylardır sahalardan uzak kalmıştı. Tecrübeli eldivenin sakatlığını atlattığı öğrenilirken, yeniden kaleyi devralacağı maç belli oldu.
13.01.2021 15:12
- Son Güncelleme: 13.01.2021 15:13
Galatasaray'dan son dakika haberleri üst üste geliyor. Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar boyunca gösterdiği başarılı performansla adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, geri dönüyor! Fernando Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içerisinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği öğrenildi.
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