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Galatasaray'da Muslera sevinci! Kaleye geçeceği tarih belli oldu

Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sakatlığı nedeniyle aylardır sahalardan uzak kalmıştı. Tecrübeli eldivenin sakatlığını atlattığı öğrenilirken, yeniden kaleyi devralacağı maç belli oldu.

Sabah
13.01.2021 15:12 - Son Güncelleme: 13.01.2021 15:13
Galatasaray'da Muslera sevinci! Kaleye geçeceği tarih belli oldu

Galatasaray'dan son dakika haberleri üst üste geliyor. Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar boyunca gösterdiği başarılı performansla adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, geri dönüyor! Fernando Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içerisinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği öğrenildi.

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Galatasaray'da Muslera sevinci! Kaleye geçeceği tarih belli oldu

Ara transferde henüz hiçbir oyuncuya imza attıramayan Galatasaray'ın ilk takviyesi kesinleşti. Geçen sezon ayağı kırılan Fernando Muslera iyileşmiş ancak kasık bölgesindeki ağrılar nedeniyle sahalara dönüş süresi uzamıştı.

Galatasaray'da Muslera sevinci! Kaleye geçeceği tarih belli oldu

Sabah'ta yer alan habere göre Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği öğrenildi. Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek Muslera, Denizlispor ile oynanacak maçın kadrosuna alınacak.

Galatasaray'da Muslera sevinci! Kaleye geçeceği tarih belli oldu

Uruguaylı 1 numaranın haftaya Denizlispor maçına 11'de çıkması ve kaleyi temelli olarak Okan-Fatih ikilisinden devralması planlanıyor. Galatasaray Muslera'nın yokluğuna rağmen 14 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda...

Galatasaray'da Muslera sevinci! Kaleye geçeceği tarih belli oldu

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