Erol Bulut'tan kadroya ayar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i...
Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük deplasmanından 3 puanla dönerek zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, hafta sonu evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Erol Bulut, kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i...
17.02.2021 11:22
- Son Güncelleme: 17.02.2021 11:22
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Ardından pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda gerçekleştirilen oyunlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Dimitris Pelkas, takım çalışmasında yer alırken; Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.
KADRODA DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Erol Bulut, pazar günü Göztepe ile oynayacakları lig maçının 11'inde ufak bir değişiklik yapacak.