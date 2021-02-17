Bugünkü
Takvim

Erol Bulut'tan kadroya ayar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i...

Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük deplasmanından 3 puanla dönerek zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, hafta sonu evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Erol Bulut, kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i...

17.02.2021 11:22 - Son Güncelleme: 17.02.2021 11:22
Erol Bulut'tan kadroya ayar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Erol Bulut'tan kadroya ayar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i...

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Erol Bulut'tan kadroya ayar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i...

Ardından pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda gerçekleştirilen oyunlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Erol Bulut'tan kadroya ayar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i...

Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Dimitris Pelkas, takım çalışmasında yer alırken; Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.

Erol Bulut'tan kadroya ayar! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i...

KADRODA DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Erol Bulut, pazar günü Göztepe ile oynayacakları lig maçının 11'inde ufak bir değişiklik yapacak.