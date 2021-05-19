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Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi! Şoke eden Şampiyonlar Ligi detayı...

Ligi 2'nci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan Galatasaray, Mostafa Mohamed'den gelen haberle sarsıldı. Mısır'ın Olimpiyat Oyunları kadrosuna davet edilen golcü futbolcunun Şampiyonlar Ligi elemelerinde forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

19.05.2021 16:04 - Son Güncelleme: 19.05.2021 16:04
Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi! Şoke eden Şampiyonlar Ligi detayı...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına giren Galatasaray, averajla Beşiktaş'a geçildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi! Şoke eden Şampiyonlar Ligi detayı...

Ligi 2. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için ön eleme oynayacak.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi! Şoke eden Şampiyonlar Ligi detayı...

Galatasaray, Devler Ligi'ne katılım için ilk maçını 21 Temmuz ya da 3 Ağustos'ta oynayacak.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi! Şoke eden Şampiyonlar Ligi detayı...

Büyük önem taşıyan ön eleme maçları öncesi Cimbom'da Mostafa Mohamed şoku yaşanıyor.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi! Şoke eden Şampiyonlar Ligi detayı...

Milliyet'in haberine göre, Süper Lig'de sezonun bitmesine karşın Mostafa'nın futbol mesaisi devam edecek.