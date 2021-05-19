Galatasaray'a dünyaca ünlü orta saha! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek
Bu sezon orta sahaya istediği takviyeleri yapamayan ve sezon boyunca bu bölgedeki eksikliği hisseden Galatasaray, yeni sezonda işi sıkı tutacak. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de Brezilyalı dünyaca ünlü bir ismi bedavaya getirmek için çalışmalara başladı. İşte detaylar...
19.05.2021 14:48
- Son Güncelleme: 19.05.2021 14:53
Galatasaray'da Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından orta saha transferi için düğmeye basıldı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar hummalı bir operasyon yürütüyor.
Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Cimbom, ilk hedef olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı belirledi.
Devler Ligi'ne ön elemeden katılacak Galatasaray, gidecek-gelecek isimleri belirleyip en çabuk sürede nihai kadroyu kurmayı amaçlıyor.
Birçok ismin sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yaşanacak ayrılıklar sonrası imzalar üst üste gelecek.