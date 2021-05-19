Galatasaray'a dünyaca ünlü orta saha! Brezilyalı yıldız bedavaya gelecek

Bu sezon orta sahaya istediği takviyeleri yapamayan ve sezon boyunca bu bölgedeki eksikliği hisseden Galatasaray, yeni sezonda işi sıkı tutacak. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de Brezilyalı dünyaca ünlü bir ismi bedavaya getirmek için çalışmalara başladı. İşte detaylar...

19.05.2021 14:48 - Son Güncelleme: 19.05.2021 14:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





