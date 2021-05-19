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Beşiktaş donanması İstanbul Boğazı'nda! İşte şampiyonluk lutlamasından kare kare çok özel görüntüler...

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, İstanbul Boğazı'dan özel bir tekneyle Vodafone Park'a hareket etti. Siyah-beyazlılara 100'ün üzerinde içerisinde Beşiktaş taraftarlarının olduğu tekne eşlik etti. İşte kutlamalarda öne çıkan o görüntüler ve futbolcuların sevinçleri...

19.05.2021 18:30 - Son Güncelleme: 19.05.2021 19:43
Beşiktaş donanması İstanbul Boğazı'nda! İşte şampiyonluk lutlamasından kare kare çok özel görüntüler...

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı.

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından alan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

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Beşiktaş donanması İstanbul Boğazı'nda! İşte şampiyonluk lutlamasından kare kare çok özel görüntüler...

Tesislerden Küçüksu'ya hareket eden kafileyi az sayıdaki taraftarlar iskelede meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Beşiktaş donanması İstanbul Boğazı'nda! İşte şampiyonluk lutlamasından kare kare çok özel görüntüler...

Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk kupasını almak üzere deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti.

Beşiktaş donanması İstanbul Boğazı'nda! İşte şampiyonluk lutlamasından kare kare çok özel görüntüler...

Beşiktaşlı taraftarlar da teknelerle siyah-beyazlı ekibi yalnız bırakmadı.

Beşiktaş donanması İstanbul Boğazı'nda! İşte şampiyonluk lutlamasından kare kare çok özel görüntüler...

Beşiktaş'ı taşıyan tekneye sahil güvenlik ve deniz polisi de eşlik etti.