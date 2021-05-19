Beşiktaş donanması İstanbul Boğazı'nda! İşte şampiyonluk lutlamasından kare kare çok özel görüntüler...

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, İstanbul Boğazı'dan özel bir tekneyle Vodafone Park'a hareket etti. Siyah-beyazlılara 100'ün üzerinde içerisinde Beşiktaş taraftarlarının olduğu tekne eşlik etti. İşte kutlamalarda öne çıkan o görüntüler ve futbolcuların sevinçleri...

19.05.2021 18:30 - Son Güncelleme: 19.05.2021 19:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





