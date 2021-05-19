Beşiktaş donanması İstanbul Boğazı'nda! İşte şampiyonluk lutlamasından kare kare çok özel görüntüler...
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, İstanbul Boğazı'dan özel bir tekneyle Vodafone Park'a hareket etti. Siyah-beyazlılara 100'ün üzerinde içerisinde Beşiktaş taraftarlarının olduğu tekne eşlik etti. İşte kutlamalarda öne çıkan o görüntüler ve futbolcuların sevinçleri...
19.05.2021 18:30
- Son Güncelleme: 19.05.2021 19:43
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı.
Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından alan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.